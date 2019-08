Czym jest gastropareza i czy może być groźna?

Podczas trawienia skurcze pomagają przetransportować częściowo strawiony pokarm z żołądka do jelita cienkiego. Tutaj dochodzi do dalszego trawienia i wchłaniania składników odżywczych. U osób z gastroparezą nie przebiega to prawidłowo. Ta zmiana zakłóca opróżnianie żołądka. Stan ten może prowadzić do nudności, wymiotów, podwyższonego poziomu cukru we krwi i nieprawidłowości żywieniowych. Gastropareza dotyka około 10 mężczyzn i 40 kobiet na każde 100000. W samych Stanach Zjednoczonych nawet 1 na 4 dorosłych ma objawy przypominające gastroparezę.

Przyczyny gastroparezy

Przyczyny tej choroby mogą być nieustalone w wielu przypadkach. Jednak niektóre czynniki mogą zwiększać ryzyko jej powstania. Obejmują one czynniki takie, jak:

nieleczona cukrzyca;



niektóre leki, w tym trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, blokery kanałów wapniowych, klonidyna, agoniści dopaminy, lit, nikotyna i progesteron;



choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, amyloidoza i twardzina skóry;



operacje żołądka;



infekcje wirusowe;



zabiegi medyczne, takie jak radioterapia;



niedoczynność tarczycy;



niektóre zaburzenia psychiczne;



zaburzenia odżywiania;



nowotwory i chemoterapia;



stosowanie leków przeciwbólowych, takich jak kodeina;



leki antycholinergiczne, które blokują sygnały nerwowe.



Często przyczyna gastroparezy jest nieznana. Te przypadki są określane jako idiopatyczna gastropareza. Do grupy osób z największym ryzykiem rozwoju idiopatycznej gastroparezy należą młode kobiety oraz te w średnim wieku.

Objawy gastroparezy

Objawy gastroparezy wahają się od łagodnych do ciężkich. Obejmują:

zgagę lub chorobę refluksową;



nudności lub wymioty niestrawionym jedzeniem;



uczucie sytości wcześniej niż zwykle po jedzeniu;



wzdęcia lub ból brzucha;



zmniejszony apetyt;



utratę masy ciała z powodu spożycia stosunkowo niskiej dawki kalorii.



Objawy często ulegają pogorszeniu, jeżeli spożywasz pokarmy tłuste i bogate w błonniklub, kiedy pijesz napoje wysokotłuszczowe (np. mleczne, z dodatkiem lodów) lub gazowane.

Powikłania gastroparezy?

Gastropareza nie tylko powoduje tymczasowy dyskomfort, ale może również przyczynić się do powstania różnorodnych powikłań. Obejmują one:

poważne odwodnienie z powodu wymiotów;



niedożywienie w wyniku złego wchłaniania pokarmu;



zaburzenia poziomu cukru we krwi;



obniżoną jakość życia;



przerost flory bakteryjnej w żołądku z powodu niestrawionego jedzenia;



stwardniałe, niestrawione jedzenie może tworzyć stałą masę, która z czasem stwarza zagrożenie życia.

Wskazówki dietetyczne

Modyfikacje dietyto niezwykle istotna rzecz dla osób z gastroparezą. Jeżeli dopadł cię ten problem, zmień swoje zwyczaje żywieniowe i stosuj następujące zasady:

spożywaj małe, a częste posiłki;



unikaj surowych lub niegotowanych owoców i warzyw;



unikaj włóknistych owoców i warzyw;



spożywaj bardziej płynne potrawy, takie jak zupy (albo nawet puree);



jedz pokarmy o niskiej zawartości tłuszczu;



pij wodę podczas posiłków;



podejmuj umiarkowaną aktywność fizycznąpo posiłkach, np. spacery;



unikaj napojów gazowanych, palenia i alkoholu;



nie odpoczywaj w pozycji leżącej przez 2 godziny po jedzeniu.

Diagnostyka i leczenie

Po zweryfikowaniu objawów i badaniu ogólnym lekarz może zalecić pewne testy i procedury w celu potwierdzenia diagnozy gastroparezy. Obejmują one czynności takie, jak:

Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego. W celu wykrycia nieprawidłowych obszarów wykorzystywana jest tutaj elastyczna rurka z kamerą, która dodatkowo doświetla oglądany narząd;



Procedury obrazowania radiologicznego. Obejmują one wykorzystanie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i ultradźwięków;



Połykanie baru. Test ten obejmuje picie płynu, który oblepia przewód pokarmowy. Następnie wykonywane jest prześwietlenie. To pozwala lekarzom dostrzec nieprawidłowe stany, takie jak zapalenie, infekcja, rak i przepuklina;



Opróżnianie żołądka. Ta procedura z kręgu medycyny nuklearnej pozwala ocenić szybkość opróżniania żołądka po przyjęciu stałego pokarmu lub płynów;



Test oddechowy. Po wypiciu wody z cukrem, ilość gazu metabolizowanego przez organizm jest mierzona w próbce pobieranej z oddechu;



Manometria. Ten test ocenia aktywność elektryczną i ruch mięśni gładkich żołądka i jelita cienkiego. Aby go wykonać, przepuszcza się cienką rurkę przez usta do żołądka;



Elektrogastrografia. Za pomocą elektrod umieszczanych w skórze mierzona jest aktywność elektryczna żołądka;



Inteligentna pigułka. W celu sprawdzenia szybkości trawienia wykorzystywana jest kapsułka bez jakichkolwiek dodatkowych przewodów. Podczas testu rejestrowane są zmiany pH, temperatury i ciśnienia, gdy pigułka przechodzi przez jelita;



Scyntygrafia. Objętość żołądka zarówno przed, jak i po posiłku mierzy się za pomocą materiału radioaktywnego. Obecność ponad 10 procent resztek w żołądku 4 godziny po posiłku spełnia kryteria gastroparezy;



Zdjęcie rentgenowskie jelita cienkiego. Ten test jest zwykle stosowany do sprawdzenianiedrożności jelit, która może przyczynić się do opóźnienia w opróżnianiu żołądka. Objawy te można pomylić z gastroparezą.



Leczenie często obejmuje ustalenie i leczenie podstawowej przyczyny gastroparezy. Mogą to być także niektóre zabiegi medyczne, mogące złagodzić objawy, na przykład pomagając opróżnić żołądek. W leczeniu stosowane są:

leki przeciw nudnościom, takie jak prochlorperazyna, difenhydramina i tietyloperazyna lub ondansetron;



leki zwiększające skurcze żołądka, takie jak metoklopramid;



antybiotyki, takie jak erytromycyna – mogą być wręcz zalecane;



zastrzyki z toksyną botulinową;



elektryczna stymulacja żołądka, czyli zabieg chirurgiczny polegający na przymocowaniu elektrod do żołądka w celu wywołania skurczów;



w niektórych przypadkach może być wymagane karmienie sondą lub dożylne formy.



Jeśli wydaje ci się, że możesz doświadczać gastroparezy, powinieneś porozmawiać ze swoim lekarzem w celu odpowiedniej diagnozy i podjęcia leczenia w razie potrzeby.

