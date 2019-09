Jak pigułki antykoncepcyjne wpływają na stan psychiczny kobiet?

Czy antykoncepcja hormonalna negatywnie wpływa na stan psychiczny kobiet i powoduje depresję? Na to pytanie w studiu „Dzień Dobry TVN” odpowiadała ginekolożka Beata Sterlińska-Tulimowska. – Jeżeli pacjentka zauważy drastyczny spadek libido, trzeba z tym coś zrobić. Trzeba skontaktować się z lekarzem i poprosić, żeby spróbował dobrać inny lek – powiedziała specjalistka. – Przy czym nie każda kobieta może brać antykoncepcję – dodała. Na co jeszcze zwróciła uwagę ekspertka? Obejrzyj wideo:

Ginekolożka podkreśliła także, że sama depresja jest już chorobą cywilizacyjną i zmaga się z nią bardzo dużo pacjentek. Co więcej, rzadko przyznają się do tego, że biorą leki antydepresyjne, ponieważ choroba ta stale uznawana jest za temat tabu czy powód do wstydu. Konieczne jest zwrócenie uwagi na ten problem i uświadomienie pacjentek, by wszelkie niepokojące objawy (w tym spadek nastroju czy zaostrzenie objawów depresji) zgłaszać ginekologowi. Być może w niektórych przypadkach pomocna okaże się zmiana środka antykoncepcyjnego.

Czytaj także:

Jak wybrać najlepsze tabletki na odchudzanie?