Pojawił się nowy lek na anemię sierpowatą – pierwszy od ponad 20 lat. Przełom dla chorych?

Szacuje się, że tylko w Wielkiej Brytanii pierwszy od ponad 20 lat lek przeznaczony dla osób walczących z tym rodzajem anemii może pomóc nawet 5 tys. pacjentów. Crizanlizumab ma być dostępny dla chorych powyżej 16. roku życia, dzięki czemu będzie można niemal o połowę zmniejszyć częstotliwość interwencji pogotowia i specjalistycznej pomocy medyków – przewiduje NHS, czyli odpowiednik naszego NFZ.

Brytyjczycy zdecydowali się sfinansować leczenie tym preparatem wszystkich pacjentów, którzy cierpią na tę chorobę – szczególnie popularną wśród osób pochodzenia afrykańskiego lub karaibskiego. W Polsce koszty podobnej terapii wynoszą około 10 tys. zł.

Crizanlizumab – jak działa nowy lek na anemię sierpowatą?

Crizanlizumab uznawany jest za przełom w terapii niedokrwistości sierpowatokrwinkowej. To choroba wrodzona, którą powodują nieprawidłowości w budowie hemoglobiny (przez co nie może spełniać swej podstawowej funkcji i prawidłowo przenosić cząsteczki tlenu).

Czerwone krwinki u pacjentów cierpiących na ten rodzaj anemii mają kształt sierpa, przez co są twarde, lepkie i co gorsza – utrudniają przepływ krwi nasilając ból u chorych.

Nowy lek, który ma dokonać największej rewolucji w leczeniu anemii sierpowatej od ponad 20 lat, jest przeciwciałem monoklonalnym i może wiązać się z białkiem znajdującym się na powierzchni komórek śródbłonka (P-selektyną) oraz w płytkach krwi, dzięki czemu można wspomagać utrzymanie normalnego przepływu krwi i przynieść ogromną ulgę pacjentom, a na dodatek zapobiec konieczności wykonywania transfuzji krwi, uznawanej przez wiele lat za konieczną w takich przypadkach.

Crizanlizumab wymaga jedynie podawania dożylnego przez około 30 minut w 3 dawkach zażywanych w odstępie 2 tygodni i eliminuje potrzebę przetaczania krwi.

Jakie są najczęstsze objawy anemii?

Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa zwana anemią sierpowatą jest chorobą wrodzoną i występuje głównie wśród mieszkańców zachodniej i środkowej Afryki lub rejonów Morza Śródziemnego.

Sam spadek całkowitej liczby czerwonych krwinek, poziomu hemoglobiny lub zdolności krwi do przenoszenia tlenu klasyfikowany jest zaś jako zaburzenie, na które mogą wskazywać poniższe symptomy. Co świadczy o niedokrwistości (anemii)?

Zżółknienie skóry oraz zmiana barwy dolnej powieki

U osób cierpiących na niedokrwistość (anemię) erytrocyty żyją krócej, a produkty rozpadu powodują zżółknienie, poprzez akumulację bilirubiny. Przez to skóra może mieć nieco inny odcień niż u zupełnie zdrowych ludzi, a kolor dolnej powieki staje się nieco bledszy lub pożółkniały.



Silne zmęczenie



Anemia powoduje spadek energii i sprawia, że dużo łatwiej się męczymy.



Wrażenie, że ciągle jest nam zimno



Anemiczne osoby często skarżą się na to, że jest im zimno, choć temperatura powietrza wcale na to nie wskazuje.



Zawroty głowy, rozkojarzenie



Anemia może sprawiać, że trudniej jest się nam skoncentrować na wykonywanych zadaniach. Możemy też cierpieć na częste zawroty głowy.



Płytki oddech



Palpitacje serca



