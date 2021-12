Mamy lek na wariant Omikron? Zaskakujące wieści z Wielkiej Brytanii

Pierwsze testy laboratoryjne leku Sotrovimab wykazały, że jest on skuteczny przeciwko mutacjom zidentyfikowanym w wariancie Omikron. Dane przedkliniczne wykazały, że lek „zachowuje aktywność przeciwko kluczowym mutacjom nowego wariantu Omicron SARS-CoV-2” Producenci leku: GlaxoSmithKline Plc i Vir Biotechnology przeprowadzają obecnie testy in vitro, aby potwierdzić odpowiedź na kombinację wszystkich mutacji omikronowych.

Potencjalny lek na wariant Omikron w badaniach

Do tej pory skuteczność szczepionek przeciwko wariantowi Omikron była kwestionowana ze względu na dużą ilość mutacji wirusa. Jednak koncern GlaxoSmithKline Plc przekazał, że podawany dożylnie Sotrovimab wydaje się być skuteczne przeciwko wariantowi Omikron we wczesnych testach klinicznych. Chociaż lek jest tylko jednym z narzędzi w arsenale leczenia COVID-19, może być kluczowy dla osób z obniżoną odpornością, które nie wytwarzają odpowiedniej odpowiedzi na szczepionki. Pomoże też zmniejszyć skutki wirusa u osób bardziej podatnych na ciężką chorobę.

„Sotrovimab został celowo zaprojektowany z myślą o mutującym wirusie” – powiedział George Scangos, dyrektor generalny Vir Biotechnology Inc.

W badaniach Sotrovimab firmy GlaxoSmithKline Plc zmniejszał ryzyko hospitalizacji i zgonu u osób z łagodną do umiarkowanej postaci choroby o 79%. 2 grudnia brytyjskie organy regulacyjne zatwierdziły preparat do leczenia osób z wysokim ryzykiem wystąpienia ciężkich objawów COVID-19. Do końca roku ma zostać opublikowana aktualizacja wyników badań in vitro przeciwko wariantowi Omicron.

„Stwierdzono, że [leczenie Sotrovimab] jest bezpieczne i skuteczne w zmniejszaniu ryzyka hospitalizacji i śmierci u osób z łagodną lub umiarkowaną postacją COVID-19, które są w grupie zwiększonego ryzyka rozwoju ciężkiej choroby” – uznała brytyjska Agencja Regulacyjna ds. Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej.

Sotrovimab – co to za lek?

Sotrovimab to rodzaj przeciwciała monoklonalnego, które łączy się z określonym fragmentem wirusa (antygenem). W wyniku tego procesu uniemożliwia jego wniknięcie do organizmu gospodarza. Białko to po raz pierwszy wyizolowano w 2003 r. od osoby, która wyzdrowiała z zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS). W maju 2021 Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zezwoliła na stosowanie go w leczeniu nagłych wypadków COVID-19.

Lek ma postać klarownego roztworu, najczęściej bezbarwnego. Jako wlew dożylny przeznaczony jest do podawania u: dorosłych, dzieci powyżej 12 roku życia (ważących co najmniej 40 kg), osób, które nie wymagają dodatkowej tlenoterapii oraz osób zagrożonych ciężką postacią COVID-19. Jeśli chodzi o działania niepożądane, dotychczas odnotowano łagodną postać biegunki, bólu głowy, duszności i nudności.

