Jest lek na kaca! Dowiedz się, jak działa

Myrkl to probiotyk, który zawiera składniki przyspieszające rozkład alkoholu w organizmie. Skład suplementu został oparty na mieszance bakterii Bacillus coagulans i Bacillus subtilis wzbogaconych L-cysteiną i witaminą B12.

Sposób użycia

Co najmniej dwie godziny przed spożyciem alkoholu należy zażyć 2 tabletki preparatu. Jak wyjaśnia producent, Myrkl ma rozkładać alkohol w organizmie do 12 godz. By osiągnąć maksymalne działanie suplementu, należy zażyć go na godzinę przez planowanym spożyciem alkoholu.

Skuteczność suplementu

Wyniki badań nad skutecznością suplementu opublikowano w czasopiśmie Nutrition and Metabolic Insights. W badaniu wzięły udział 24 osoby, z których połowa przyjmowała tabletkę Myrkl, połowa placebo. Wszyscy uczestnicy badania, po zjedzeniu śniadania wypijali kieliszek wódki. Po wypiciu alkoholu, co 15 minut przez pierwszą godzinę, a przez kolejne pięć godzin, co 60 minut, badano im krew. Stwierdzono, że po tygodniu suplementacji Myrkyl pobór alkoholu do krwi był znacząco niższy.

Lek na kaca nie jest zachętą do picia alkoholu

Myrkl ma zmniejszać negatywne skutki spożywania alkoholu, w tym społeczne, a nie zachęcać do picia – wskazują producenci leku. Producent zaznacza, że produkt nie jest kierowany do osób, które chcą się upić, tylko do tzw. moderate drinkers, czyli osób okazjonalnie korzystających z alkoholu w niewielkich ilościach. Jedno opakowanie zawierające 30 kapsułek, dostępne jest wyłącznie w sklepie internetowym producenta i kosztuje 30 funtów, czyli ok. 170 zł.

Objawy kaca:

Przyczyny, jak i objawy kaca są różne i zależą od wielu czynników, w tym ilości wypitego alkoholu. Wiadomo, że alkohol jest metabolizowany do aldehydu octowego, substancji toksycznej, która pojawia się w organizmie w dużych ilościach. Kac zaczyna się, gdy poziom alkoholu we krwi zaczyna spadać. Według niektórych ekspertów najgorsze objawy pojawiają się, gdy poziom osiąga zero. Do najczęstszych objawów kaca należą:

biegunka,

zmęczenie,

ból głowy,

nudności,

drżenie ciała,

wzrost ciśnienia skurczowego krwi,

przyspieszone bicie serca,

nadmierna potliwość.

