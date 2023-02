Medyczna marihuana skuteczna w ponad 1000 problemów zdrowotnych. Wciąż budzi kontrowersje

Polska jest obecnie jednym z największych rynków medycznej marihuany w Europie pod względem liczby pacjentów. Od 2017 stała się 12 europejskim krajem i jednym z nielicznych w Europie Środkowo Wschodniej, który zalegalizował marihuanę do celów leczniczych.

Co to jest medyczna marihuana?

Medyczna marihuana to marihuana stosowana do celów leczniczych. Do jej produkcji stosuje się siewne odmiany konopi. Zawiera ona duże ilości CBD, natomiast małe ilości THC, dzięki czemu nie wykazuje działania psychoaktywnego, które cechuje konopie indyjskie. Obie z tych substancji oddziałują na receptory układu endokannabinoidowego ulokowane w układzie nerwowym i immunologicznym.

Zastosowanie medycznej marihuany

Stosowana jest w leczeniu różnego rodzaju chorób, przy problemach zdrowotnych z obszarów takich jak m.in. reumatologia, onkologia, psychiatria, ginekologia czy dermatologia. Pozytywnie wpływa na nastrój, redukując lęk, napięcie, a także zaburzenia snu. Najczęściej wymieniane schorzenia, w których stosuje się marihuanę leczniczą to:

stwardnienie rozsiane, czyli SM – w tym wypadku stosowane leki, łagodzą skutki zbyt silnego napięcia mięśniowego;

padaczka – dzięki stosowaniu medycznej marihuany można znacznie zmniejszyć ilość ataków;

nowotwory – medyczna marihuana zmniejsza namnażanie się komórek rakowych, a także łagodzi konsekwencje stosowanej chemioterapii;

choroba Alzheimera – medyczna marihuana może łagodzić objawy choroby, nie ma jednak wystarczających badań na ten temat;

cukrzyca – marihuana może zwiększać poziom insuliny, a nawet zmniejszać ryzyko stanu przedcukrzycowego;

łuszczyca – marihuana jest składnikiem kremów i maści, które mogą łagodzić objawy chorób i pozytywnie wpłynąć na wygląd skóry.

„Każda terapia, również terapia konopiami indyjskimi, powinna być prowadzona pod kontrolą i opieką lekarza specjalisty, który będzie czuwał nad bezpieczeństwem pacjentów. Należy podkreślić, że dołączenie medycznej marihuany do klasycznego schematu leczenia przeciwbólowego umożliwia lepszą kontrolę bólu i zmniejszenie dawek silnych leków opioidowych, co wiąże się z redukcją poważnych działań niepożądanych” – uważa dr Magdalena Nita, dyrektor medyczny Centrum Medycyny Konopnej.



Jakie jest nastawienie Polaków do terapii marihuaną medyczną?

Przeprowadzone w 2022 roku badanie ujawniło, że Polacy mają podstawową wiedzę na temat marihuany medycznej: 59 proc. respondentów poprawnie wskazało, że jest to lek na receptę.

76 proc. pytanych była przekonana, że marihuana medyczna to środek o potwierdzonej skuteczności, który posiada standaryzowaną zawartość substancji aktywnych.

Większość badanych (84 proc.) nigdy nie spotkała się z propozycją zastosowania terapii marihuaną medyczną, zarówno w przypadku ich samych, jak i ich bliskich.

Ponad 60 proc. respondentów wyraziło chęć zastosowania terapii marihuaną medyczną po rekomendacji lekarza, a tylko 10 proc. odrzuciłoby taką opcję.

„Blisko 1/4 badanych uważa, że marihuana medyczna to środek nielegalny. To sugeruje, że potrzebne jest jeszcze wiele pracy związanej z budowaniem świadomości terapii medyczną marihuaną w Polsce” – uważa Grzegorz Ciężadło, dyrektor operacyjny Centrum Medycyny Konopnej.

Badanie „Świadomość i nastawienie Polaków do terapii marihuaną medyczną” wykonano w dniach 29.04–04.05.2022 na reprezentatywnej próbie 1005 respondentów metodą CAWI przez firmę SW Research.

