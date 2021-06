Użądlenie szerszenia budzi strach. Co zrobić, gdy się to wydarzy?

Szerszenie to owady, które budzą ogromny strach. Ich ugryzienie powoduje wstrzyknięcie pod skórę acetylocholiny, która wywołuje ból.

U osób zdrowych użądlenie szerszenia nie wywołuje skutków zdrowotnych i nie stanowi zagrożenia życia. Wbrew pozorom jad szerszeni nie jest bardziej toksyczny niż jad pszczół czy os. Inaczej jednak jest w przypadku alergików, u których użądlenie owada może wywołać wstrząs anafilaktyczny.

Szerszeń europejski – owad, który budzi grozę

Szerszenie to owady, których nie darzymy sympatią. Są duże (królowe osiągają wielkość przekraczającą 3,5 cm), wyglądają jak przerośnięte pszczoły i nieprzyjemnie bzyczą. Obecność szerszenia w mieszkaniu, domu czy na tarasie często wywołuje panikę.

Nie należy jednak się jej poddawać, bo szerszenie nie są agresywnymi owadami. Jeśli nie zostaną sprowokowane do ataku, nie ugryzą. Niebezpieczna jest zatem nie obecność pojedynczego osobnika, ale gniazda szerszeni w budynku mieszkalnym. Szerszenie, które czują się zagrożone, mogą zaatakować, a ich ugryzienia są o wiele bardziej bolesne niż ugryzienia osy czy pszczoły.

Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że żądła posiadają tylko samice, samce ich nie mają, dlatego nie stanowią zagrożenia dla człowieka. Użądlenie samicy natomiast jest bardzo bolesne, a dla alergików niebezpieczne.

Co robić po użądleniu?

Użądlenie szerszenia nie należy do dobrych doświadczeń. Owady te mają duże żądła, dlatego po wstrzyknięciu jadu wywołują większy odczyn na skórze. Miejsce, w którym doszło do użądlenia, zaczyna boleć, piec i szczypać.

Do starych i sprawdzonych sposobów należy robienie okładów z cebuli bądź kostek lodu. Po użądleniu należy przyłożyć cząstkę cebuli do bolącego miejsca, co zminimalizuje świąd i pieczenie. Następnie należy posmarować je preparatem na użądlenia owadów oraz przyłożyć kostkę lodu, by nie dopuścić do powstania opuchlizny.

Użądlenie alergika

Jeśli szerszeń użądli osobę, która jest alergikiem, może to być bardzo niebezpieczne. Reakcja alergiczna pojawia się szybko i wymaga hospitalizacji. W miejscu użądlenia pojawia się opuchlizna, zaczerwienienie, u pacjenta mogą wystąpić duszności, problemy z oddychaniem, zawroty głowy, utrata przytomności, silne bóle brzucha. W takiej sytuacji należy jak najszybciej pojechać na izbę przyjęć do najbliższego szpitala, a jeśli stan chorego się pogarsza, wezwać pogotowie ratunkowe.

Użądlenie w okolice gardła

Po użądleniu szerszenia w okolice gardła trzeba przyłożyć kostkę lodu i jak najszybciej pojechać do szpitala. Jeśli po użądleniu pojawi się obrzęk, może spowodować problemy z oddychaniem, co stanowi zagrożenie życia chorego.

Co przyciąga szerszenie?

Szerszenie często bytują w lasach. Mają tam swoje gniazda i gdy zobaczą zbliżających się do nich ludzi, mogą stać się agresywne. Po zobaczeniu gniazda szerszeni warto jak najszybciej oddalić się z tego miejsca, nie wykonując przy tym gwałtownych ruchów.

Na wycieczki do lasu wskazane jest również zakładanie jasnych ubrań w neutralnych kolorach, które mają długie rękawy i długie nogawki. To pozwala uniknąć użądlenia szerszenia, kleszcza i innych insektów. Warto także stosować naturalne ziołowe spraye, które odstraszą owady. Intensywna woń może zadziałać odwrotnie i je przyciągnąć.

Co robić, gdy zauważymy gniazdo szerszeni w domu?

Szerszenie często zakładają gniazda na strychach drewnianych domów. Jeśli mieszkamy w takim budynku albo mamy domek letniskowy, może się zdarzyć, że szerszenie założą w nim gniazdo. Najczęściej robią to pod dachem.

W takiej sytuacji konieczne jest wezwanie oddziału straży pożarnej, który usunie zagrażające nam gniazdo szerszeni z domu. Zdarzają się sytuacje, gdy ludzie i szerszenie mieszkają obok siebie z powodzeniem przez wiele lat i w tym czasie nie dochodzi do żadnych incydentów z udziałem owadów. Lepiej jednak nie doprowadzać do takiej sytuacji i po zauważeniu gniazda jak najszybciej zgłosić sprawę do odpowiednich służb.

