Ugryzienie pluskwy: jak wygląda i co na nie stosować?

Ugryzienie pluskwy nie jest niczym przyjemnym i powoduje ból. Pojawienie się pasożyta w domu niestety oznacza, że mamy problem, którego nie będzie łatwo się pozbyć. Co trzeba wiedzieć o pluskwach?

Czym są te robaki?

Pluskwy to pasożyty, które żywią się ludzką krwią. Przychodzą do domu z zewnątrz, a w lato często przyjeżdżają w walizkach z wakacji. Pluskwy często są spotykane w domkach letniskowych, hotelach, pensjonatach, skąd możemy je przywieźć do domu. Łatwo je przeoczyć, bo są małych rozmiarów i ciężko dostrzec je gołym okiem.

Gdy pluskwy zadomowią się w łóżkach czy kanapach, bardzo trudno jest je wyplenić. Najczęściej konieczne jest skorzystanie z usług firmy dezynfekującej – samemu nie uda nam się pokonać problemu.

Jak wygląda pasożyt?

Pluskwa to mały czerwono-brązowy robak, który ma około 5 milimetrów długości. Ich charakterystyczną cechą jest owalny kształt oraz twardy pancerz. Pasożyt ma 3 pary odnóży, którymi wczepia się w ofiarę i pije jej krew. Po napojeniu się przybierają charakterystyczną czerwonawą barwę.

Pluskwy żyją nawet do dwóch lat, a w ciągu roku składają kilkaset białych jaj. W wakacje, gdy temperatury są wysokie, a w domu jest ciepło, pasożyty mogą wylęgnąć się w ciągu kilku dni.

Jak rozpoznać ugryzienie?

Gdy pluskwa ugryzie ofiarę (najczęściej w czasie nocnego snu), miejsce ukłucia szybko zaczyna swędzieć i szczypać. Robi się czerwone, może pojawić się wokół niego obrzęk. Świąd jest tak silny, że wybudza ze snu. Gdy człowiek budzi się od razu, często może jeszcze odnaleźć pasożyta na łóżku.

Po ugryzieniu pluskwy najczęściej konieczne jest wypranie całej pościeli, ściągnięcie pokrowca z materaca i dokładne przejrzenie całego łóżka. Rano należy je odkurzyć i przejrzeć wszystkie zakamarki, bo pasożyty lubią chować się pod materiałem czy tapicerką.

Konsekwencje ugryzienia przez pasożyta

Po ugryzieniu pluskwy mogą pojawić się objawy ogólne ze strony organizmu. Zaliczają się do nich:

gorączka

pokrzywka



wysypka

zmęczenie

uczucie rozbicia

Objawy te występują jednak rzadko. Najczęstszym powikłaniem ugryzienia jest zaczerwienienie i lekki obrzęk. Może pojawić się również... lęk. Osoby, które w nocy zostają pogryzione przez pluskwy, często boją się zasnąć i wyobrażają sobie, że po ich ciele chodzą robaki. To wpływa na komfort snu, powoduje nocne lęki.

Leczenie ugryzienia

Po ugryzieniu pluskwy warto posmarować ranę lekiem przeciwświądowym, co zminimalizuje uporczywe swędzenie. Można również pić wapno, robić okłady z sody oczyszczonej lub szałwii oraz stosować maść zawierającą cynk.

Gdy ugryzień jest dużo, a zmiany na skórze są czerwone i wywołują silny świąd, konieczna może okazać się wizyta u lekarza, który przepisze maści na bazie sterydów.

Pasożyty w domu

Pluskwy najczęściej są niewidoczne, a o tym, że bytują w naszych łóżkach, dowiadujemy się, gdy nas pogryzą. Chowają się w zakamarkach, zagłówkach, pod materacami, w gniazdkach elektrycznych. Dlatego tak istotne jest dokładne przejrzenie łóżek po choćby pojedynczym przypadku ugryzienia przez pluskwę.

Domowe sposoby na pluskwy

Zanim zamówimy firmę zajmującą się dezynfekcją, możemy spróbować skorzystać z domowych sposobów na pasożyty. Najprostszym z nich jest pranie pościeli i tkanin z łóżek w wysokich temperaturach (co najmniej 60 stopni). Łóżka, w których pojawiły się pasożyty, należy również dokładnie odkurzyć. Zagłówki i materace można pokroić olejkiem lawendowym, który odstrasza robaki.

Niestety, te sposoby nie pomogą trwale pozbyć się pasożytów. Najskuteczniejszym sposobem jest wyrzucenie materacy i łóżek oraz skorzystanie z usług firmy przeprowadzającej dezynfekcję.

