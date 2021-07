Irygator do zębów: jak działa i czy warto go stosować?

Irygator do zębów to urządzenie, które pomaga utrzymać higienę jamy ustnej. Dociera tam, gdzie nie udaje się oczyścić dziąseł zwykłej szczoteczce do zębów, dlatego stomatolodzy zalecają stosowanie irygatora. Co trzeba o nim wiedzieć?

Czym jest irygator?

Irygator to urządzenie, które przypomina elektryczną szczoteczkę do zębów. Składa się z przenośnej bazy, którą ładuje się, podłączając ją do prądu, rękojeści, pojemnika na wodę i końcówki.

Różnica tkwi w tej ostatniej – końcówka irygatora jest cienką rurką, przez którą wydostaje się woda pod ciśnieniem. To właśnie ta woda czyści przestrzenie międzyzębowe, zwalczając płytkę nazębną, usuwając bakterie i zapobiegając próchnicy.

Do czego służy?

Irygator pomaga pozbyć się:

stanów zapalnych kieszonek dziąsłowych

płytki nazębnej

zalegania resztek pokarmowych w przestrzeniach między zębami

czyszczenia aparatów ortodontycznych

czyszczenia koronek zębowych

Rodzaje urządzeń

Irygatory dzielą się na:

bezprzewodowe, ładowane za pomocą akumulatora. Jedno ładowanie wystarcza, by przez długi czas móc czyścić zęby (nawet 14 dni)

ze stacją ładującą, podłączane do prądu. Ma duży pojemnik na płyn i nie jest najprostszy w przenoszeniu, dlatego świetnie sprawdzi się w domu, ale już niekoniecznie w podróży. Zapewnia wysokie ciśnienie wody, dzięki czemu dokładnie czyści przestrzenie międzyzębowe

bez pojemnika na wodę, podłączane bezpośrednio pod kran. Jest przenośny, można go zabrać w podróż

Rodzaje strumienia wody

Różne urządzenia wytwarzają też różne strumienie wody. Mogą być one ciągłe, wirujące (sprawdzają się u osób, które mają nadwrażliwe zęby) oraz pulsacyjne, które pomagają ulżyć osobom borykającym się z krwawiącymi zębami.

Aparat ortodontyczny

Irygator polecany jest przede wszystkim osobom, które leczą się u ortodonty. Pozwala zachować higienę jamy ustnej i dokładnie wyczyścić wszystkie przestrzenie wokół elementów aparatu.

Warto stosowanie urządzenia skonsultować ze swoim ortodontą. Wyjaśni on, jak używać końcówek irygatora i ile czasu powinno trwać płukanie zębów. Najczęściej zalecane są około 3 minuty intensywnego czyszczenia przestrzeni zębowych.

Czy urządzenie zastąpi nitkę?

Irygator jest dokładniejszy od nici dentystycznej. Dociera tam, gdzie szczoteczka ani nitka nie dotrą i można nim wypłukać wszystkie kieszonki i zakamarki nawet w najdalszej części jamy ustnej. Dzięki temu, że woda podawana jest pod ciśnieniem, wypłukuje wszystkie resztki pokarmowe z dziąseł.

Stomatolodzy zalecają, by irygator stanowił uzupełnienie codziennej higieny jamy ustnej. Warto stosować go po szczotkowaniu zębów, by pozbyć się wszystkich bakterii. Najczęściej wystarcza napełnianie pojemnika zwykłą wodą, ale w niektórych przypadkach dentyści mogą zalecić płukanie płynem oczyszczającym. Dlatego warto zawsze skonsultować się ze swoim stomatologiem, który podpowie, jak używać urządzenia.

Czy płukanie dziąseł boli?

Nie należy obawiać się stosowania irygatora, bo urządzenie to nie sprawia bólu. Warto sobie uświadomić, że to tylko... woda. Jest ona poddawana wysokiemu ciśnieniu i w początkowej fazie stosowania urządzenia może pojawić się lekki dyskomfort. Dotyczy to głownie pacjentów, którzy mają krwawiące i bolesne dziąsła. Po kilku dniach jednak zęby i dziąsła się przyzwyczają, a dyskomfort znika.

Warto stosować do płukania zębów ciepłą wodę, by nie doprowadzić do bólu spowodowanego nadwrażliwością zębów. Jeśli pomimo tego pojawi się ból, być może problem tkwi w zbyt dużej końcówce irygatora. Należy przetestować wszystkie rodzaje końcówek i dobrać najlepszą do swoich potrzeb.

