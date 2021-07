7 najczęstszych przyczyn bólu jajnika

Ból jajnika może mieć różne podłoże. Pojawia się u kobiet w okresie owulacji, jest symptomem stanów zapalnych, zapalenia przydatków czy chorób jajników. Co może zwiastować i dlaczego nie wolno go bagatelizować?

Jak rozpoznać ból jajnika?

Ból jajników objawia się uczuciem kłucia i rozpierania w jajniku. Pojawia się ono nagle, występuje tylko z jednej strony brzucha, jest silne i bardzo charakterystyczne, dlatego nie da się go pomylić z niczym innym. Często mija równie szybko jak się pojawił i wtedy nie należy się martwić.

Niektórym kobietom bóle jajników towarzyszą co miesiąc, zwiastując jajeczkowanie. Ale kiedy owulacja nie nadchodzi, a ból pojawia się nagle i nie przemija, należy niezwłocznie udać się do ginekologa. Może to być oznaka stanu zapalnego, torbieli lub innych chorób.

Przyczyny bólu jajników

Do najczęstszych przyczyn bólu jajników należą:

zespół napięcia przedmiesiączkowego



owulacja

ciąża pozamaciczna

endometrioza

torbiele

zapalenie przydatków

zespół policystycznych jajników

nowotwór jajnika

Zespół napięcia przedmiesiączkowego

Uczucie kłucia i ciągnięcia w jajniku może być objawem zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Pojawia się on przed okresem i objawia nie tylko dolegliwościami ze strony podbrzusza, ale również zaburzeniami nastroju, rozdrażnieniem, problemami ze snem, uderzeniami gorąca, nadmiernym apetytem na słodycze.

Zespół napięcia przedmiesiączkowego można spróbować uregulować, stosując ziołowe preparaty z wyciągiem z niepokalanka mnisiego. Należy jednak je skonsultować z ginekologiem, ponieważ wpływają one na gospodarkę hormonalną organizmu (mogą m.in. obniżać poziom prolaktyny).

Jajniki a ciąża pozamaciczna

Bóle jajników i brak okresu mogą oznaczać ciążę pozamaciczną. W takiej sytuacji badanie hormonu beta hCG wykazuje ciążę, ale na USG w macicy nie widać zarodka. Najczęściej zagnieżdża się on w jajowodzie, ale zdarza się i tak, że zarodek umiejscawia się w jajniku. Ciąża pozamaciczna jest zagrożeniem dla życia kobiety, dlatego pacjentka powinna jak najszybciej trafić do szpitala.

Silny ból a torbiele

Uczucie rozpierania i kłucia czy nagłe dolegliwości bólowe ze strony jajników mogą również wskazywać na obecność torbieli. Często pojawiają się po współżyciu i wymagają diagnostyki oraz leczenia u ginekologa.

Zwykle polega ono na stosowaniu leków hormonalnych, ale gdy torbieli jest dużo, lekarz może podjąć decyzję o usunięciu ich w sposób chirurgiczny. W skrajnych sytuacjach pacjentce usuwa się cały jajnik.

Ból a endometrioza

Endometrioza to choroba, która może latami nie dawać żadnych objawów, dlatego często bywa nierozpoznana do momentu, kiedy nie pojawią się dolegliwości bólowe. Często charakteryzuje ją bardzo silny ból brzucha w czasie miesiączki i bóle jajników. Są one spowodowane występowaniem w obrębie jajników torbieli czekoladowych.

Jajniki a zapalenie przydatków

„Nie kąp się w brudnej wodzie, bo się rozchorujesz” – często mawiały mamy i babcie. Te dobre rady dotyczyły zapalenia przydatków, którego można się nabawić, nie dbając odpowiednio o narządy intymne. Rzeczywiście, na rozwój stanu zapalnego mogą wpływać np. kąpiele w zimnej lub brudnej wodzie. Za powstanie tej choroby odpowiadają bowiem bakterie, które mogą m.in. bytować w zbiornikach wodnych.

Zapalenie przydatków to bolesna choroba. Objawia się gorączką (która może być bardzo wysoka), silnym bólem jajników i podbrzusza, przyspieszonym biciem serca. Wymaga pilnej konsultacji lekarskiej i wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Ból a PCOS

Bóle jajników są również charakterystyczne dla zespołu policystycznych jajników. Chorobę powoduje zaburzona gospodarka hormonalna i zbyt wysokie stężenie androgenów, męskich hormonów. Pod ich wpływem jajniki mogą dawać dolegliwości bólowe lub powiększać się. W przypadku PCOS najczęściej konieczne jest leczenie hormonalne. Prawidłowe uregulowanie gospodarki hormonalnej pozwala zmniejszyć objawy choroby.

Nowotwór jajnika

Rak jajnika może objawiać się silnym bólem jajników. Towarzyszy mu uczucie kłucia, rozpierania, mrowienia, nudności, wymioty oraz czasem temperatura. W zapobieganiu rozwoju choroby istotne jest regularne wykonywanie badań u ginekologa.

