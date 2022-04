Ten napój postawi cię rano na nogi! I nie jest to kawa

To zwykła woda! Co więcej, warto uszykować sobie szklankę wody już wieczorem, bo to pozwoli wyrobić nawyk jej wypijania zaraz po przebudzeniu.

Dlaczego rano warto wypić szklankę wody?

Odpowiednie nawodnienie organizmu to jedna z kluczowych kwestii w codziennej diecie – tu lekarze i dietetycy są zgodni. Znaczenie ma nie tylko to, jak dużo pijesz, ale też co pijesz – słodzone napoje przyniosą tylko więcej szkody. Sięgaj po wodę, zieloną herbatę, warzywne soki czy czarną kawę, która jest najzdrowszą wersją tego napoju. Jednak pierwszą rzeczą, jaką pijesz o poranku, powinna być właśnie szklanka wody.

– Odwadniamy się w nocy, przecież oddychamy i pocimy się przez ponad 8 godzin. Dlatego nawadnianie jest bardzo ważne, a rozpoczęcie dnia od szklanki wody da więcej energii i polepszy koncentrację – mówi amerykańska dietetyczka Amy Shapiro.

Ile wody trzeba pić każdego dnia?

Odpowiednie nawodnienie organizmu jest kluczem do utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia. Dlatego eksperci zalecają picie około ośmiu szklanki wody dziennie. Butelkę wody warto mieć zawsze przy sobie – nie należy dopuszczać do sytuacji, kiedy poczujesz silne pragnienie, bo to oznacza, że organizmowi brakuje wody. Picie odpowiedniej ilości płynów pomaga regulować ciśnienie krwi, poprawia metabolizm, sprawia, że jesteśmy bardziej wydajni, także podczas ćwiczeń fizycznych.

Zdrowy nawyk sięgania po wodę wiele osób musi wypracować i „nauczyć się picia wody” (największy kłopot z tym mają osoby, które wola sięgać po słodkie napoje gazowane). Szklanka wody o poranku powinna stać się zdrową rutyną.

