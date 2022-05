Te 2 napary ziołowe mogą obniżyć poziom cholesterolu

Pokrzywa i ostropest to dwie rośliny, które mogą pomóc uregulować poziom cholesteroli we krwi. Osoby, które cierpią na hipercholesterolemię albo którym badania wykazały zbyt wysoki poziom cholesterolu w organizmie, powinny sięgnąć po nie, by usprawnić oczyszczanie organizmu i wydalanie złego cholesterolu. Jak działają pokrzywa i ostropest?

Od czego zależy poziom cholesterolu?

Poziom cholesterolu w dużej mierze uzależniony jest od trybu życia. Nieodpowiednia dieta, brak ruchu, złe nawyki to czynniki, które sprzyjają rozwojowi hipercholesterolemii. Niestety, do zaburzeń lipidowych przyczyniają się również otyłość czy nadmierne spożywanie alkoholu.

Jeśli chcemy unormować cholesterol i zadbać o to, by utrzymywał się on w normie, powinniśmy zmienić codzienne nawyki i rytuały. Wystarczy, że zrezygnujemy ze słodyczy i fast foodów, każdego dnia będziemy spędzać choć 30 minut dziennie na aktywności fizycznej, zaczniemy pić wodę. Te proste nawyki mogą poprawić nasze samopoczucie, zapobiec otyłości, a także pomóc uregulować poziom cholesterolu we krwi.

Napar z pokrzywy na cholesterol

Warto też sięgnąć po zioła, które sprzyjają oczyszczaniu organizmu. Pokrzywa to roślina, którą najczęściej kojarzymy z pozytywnym wpływem na włosy, skórę i paznokcie. Rzeczywiście, może pomóc uregulować pracę gruczołów łojowych, zapobiec nadmiernemu przetłuszczaniu skóry głowy i twarzy.

Dodatkowo jednak pokrzywa działa oczyszczająco i moczopędnie. Pomaga usunąć z organizmu resztki pokarmowe i zbędne substancje, a zatem i zły cholesterol, który może odkładać się w tętnicach. Pokrzywa także reguluje procesy trawienne, korzystnie oddziałuje na pracę żołądka, trzustki czy wątroby. Może pomóc uregulować poziom cukru w organizmie, a także obniżyć ciśnienie krwi. Warto pić filiżankę naparu z pokrzywy dziennie, by wspomóc oczyszczanie organizmu.

Napar z ostropestu na cholesterol

Ostropest plamisty to kolejna roślina, która może pomóc uregulować poziom cholesterolu. Rzadko po nią sięgamy, a to błąd, bo ta pospolita roślina ma wiele cennych właściwości zdrowotnych.

Ostropest plamisty pozytywnie wpływa na pracę serca i układu sercowo-naczyniowego. Może pomóc uregulować ciśnienie krwi, obniżyć poziom trójglicerydów we krwi, a także poprawić stężenie glukozy w organizmie. Napar ziołowy może także poprawiać stężenie dobrego cholesterolu we krwi, a obniżać poziom złego. Jak go stosować?

Aby przygotować napar z ostropestu, wystarczy 1 łyżeczkę suszonego ostropestu zalać wrzątkiem i odstawić do wystudzenia. Taki napar parzymy przez około 15 minut, a następnie pijemy. On również działa oczyszczająco na organizm, usuwając z niego toksyny i zbędne substancje. Może okazać się pomocny zatem nie tylko w przypadku osób, które chcą uregulować poziom cholesterolu, ale również tych, które chcą stracić na wadze.

Czy każdy może stosować zioła?

Zioła mogą usprawnić kondycję organizmu, ale nie każdy może je stosować. Kobiety w ciąży i mamy karmiące piersią powinny zrezygnować ze stosowania wszelkich ziół. Osoby na stałe przyjmujące leki powinny skonsultować się z lekarzem, ponieważ niektóre leki wchodzą w interakcje z ziołami.

Czytaj też:

Jak zrobić zupę z pokrzyw? Pomaga na anemię, oczyszcza i świetnie smakuje