3 domowe syropy na kaszel i ból gardła, które możesz stosować także u dzieci

Okres jesienno-zimowy sprzyja infekcjom i zachorowaniom. U małych dzieci nawet przeziębienie może znacznie pogarszać ich samopoczucie. Spływający po tylnej ścianie gardła katar powoduje ból, a nawracający kaszel męczy i utrudnia zabawę. W czasie infekcji górnych dróg oddechowych warto w pierwszej kolejności sięgnąć po domowe preparaty, które mogą poprawić samopoczucie dziecka i pomóc mu wrócić do formy.

Co na ból gardła u dziecka?

Podrażnione gardło jest zaczerwienione i obrzęknięte, przez co trudno jest przełykać pokarmy. Pojawia się ból gardła, dla malucha szczególnie dotkliwy. W takiej sytuacji konieczne jest nawilżanie śluzówki gardła, by złagodzić nieprzyjemne objawy infekcji. Dziecku należy podawać ciepłe napoje z dodatkiem miodu czy soku malinowego, które dodatkowo powlekają gardło, tworząc na nim warstwę ochronną. Warto też przygotować duże ilości naparu z imbiru i cytryny, a także czarnego bzu czy pigwy. Jeśli maluch nie chce jeść, nie należy go do tego zmuszać.

Zanim sięgniemy po apteczne tabletki na ból gardła lub lizaki czy żelki, lepiej przygotujmy domowe syropy. Działają one równie skutecznie, są z naturalnych składników i nie zawierają dużych ilości cukru. W preparatach na gardło dla dzieci niestety cukier często jest na pierwszym miejscu w składzie produktu. Oprócz tego znajdują się w nich witamina C czy czarny bez, składniki, które spokojnie możemy dostarczyć maluchowi w inny sposób. Z tego względu przed zakupem popularnych tabletek czy innych suplementów, warto dokładnie zapoznać się ze składem produktu.

Domowe syropy na ból gardła i kaszel

Domowe syropy na podrażnienie gardła i męczący kaszel działają przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, a także wykrztuśnie, łagodząc objawy choroby. Do najlepszych naturalnych produktów na infekcje zaliczają się:

syrop z cebuli – bardzo prosty i bardzo skuteczny, od lat z powodzeniem stosowany w medycynie ludowej. Syrop z cebuli przygotowuje się wyłącznie z dwóch składników: cebuli oraz miodu. Wystarczy pokroić drobno cebulę, a następnie zalać ją miodem i odstawić pod przykryciem, czekając aż cebula puści sok. Tak przygotowany syrop można podawać już małym dzieciom, by złagodzić ból gardła i kaszel. Jest bardzo skuteczny!

syrop z buraka – syrop z buraka również wykazuje działanie przeciwzapalne i łagodzące, a jednocześnie wspiera układ immunologiczny i mobilizuje go do walki z chorobą. Syrop z buraka polecany jest również po antybiotykoterapii, by wspomóc organizm w rekonwalescencji. Aby go przygotować, wystarczy umyć i obrać buraki, a następnie pokroić je na kawałki i zalać miodem. Syrop z buraka jest słodki i smakuje dzieciom, dlatego warto podawać go jak najczęściej

syrop z imbiru i miodu – syrop z imbiru wykazuje działanie rozgrzewające, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Warto pić imbir w czasie przeziębienia, by pozbyć się objawów choroby i wesprzeć drogi oddechowe w usuwaniu wydzieliny. Aby przygotować syrop z imbiru, wystarczy zetrzeć na tarce korzeń imbiru, zalać go wrzącą wodą, a gdy napar przestygnie, dodać do niego kilka łyżek miodu. Napój możemy wspomóc plasterkami cytryny lub dodatkiem czarnego bzu. Jeśli chcemy, by miał gęstszą konsystencję, dodajmy większą ilość miodu. Taki napój jest bezpieczny dla całej rodziny. Warto też pić go profilaktycznie w sezonie infekcji.

