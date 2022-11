Ten syrop pomaga na zapalenie zatok i na kaszel. Zrób go w domu

Chrzan w Polsce nazywany jest polskim żeń-szeniem. Nie bez powodu – może rozgrzewać organizm, wspomagać funkcjonowanie dróg oddechowych, łagodzić objawy zapalenia zatok czy zapalenia oskrzeli. Często jednak go pomijamy i nie wykorzystujemy należycie. Chrzan dodajemy do potraw ciężkostrawnych, by wspomóc trawienie, tymczasem można go wykorzystać również do przygotowania domowych specyfików na wzmocnienie odporności.

Właściwości zdrowotne chrzanu

Chrzan wykazuje działanie:

wspomagające układ trawienny, ponieważ stymuluje wydzielanie soków żołądkowych

przyspieszające metabolizm

wzmacniające układ odpornościowy, ponieważ zawiera dużą ilość przeciwutleniaczy

wspierające funkcjonowanie naczyń krwionośnych ze względu na wysoką zawartość witaminy C

ułatwiające odkrztuszanie wydzieliny i łagodzące infekcje górnych dróg oddechowych: zatok, nosa, gardła, ale również oskrzeli

przeciwnowotworowe, dzięki zawartości glukozynolanów

Chrzan na przeziębienie i katar

Po chrzan warto sięgać w sezonie infekcji, gdy organizm częściej jest narażony na działanie wirusów i drobnoustrojów. W chrzanie znajdują się witamina C, przeciwutleniacze, pierwiastki (witamina B6, magnez, potas, cynk, izotiocyjaniny, glukozynolany), które wspomagają funkcjonowanie układu odpornościowego i obronę organizmu przed mikroorganizmami chorobotwórczymi.

Chrzan korzystnie oddziałuje na pracę układu oddechowego, wspierając oczyszczanie zatok i nosa z wydzieliny, a także łagodząc objawy zakażeń górnych dróg oddechowych. Zaleca się sięganie po chrzan w czasie zapalenia zatok, zapalenia oskrzeli i każdej innej infekcji wirusowej, która powoduje kaszel.

Syrop z chrzanu na zatoki i kaszel

Z chrzanu można przygotować prosty syrop, po który warto sięgać w czasie infekcji. Aby go zrobić, wystarczy kawałek chrzanu umyć i obrać, a następnie zetrzeć na drobnej tarce. Do tak przygotowanego chrzanu dodajemy miód (najlepiej w tych samych proporcjach tzn. 100 g chrzanu i 100 g miodu), kawałek startego imbiru oraz sok z połówki cytryny. Wszystkie składniki łączymy i czekamy aż pojawi się syrop (najczęściej trwa to kilka godzin). Później możemy syrop odcedzić i przelać do butelki.

Czytaj też:

Ten syrop pomoże wyleczyć jesienne infekcje. Przygotuj go samCzytaj też:

Co to jest antybiotyk trzydniowy? „Nierzadko robi więcej spustoszenia, niż dłuższe kuracje”