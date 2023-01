W jakim wieku pogarsza się wzrok? Pierwsze objawy są nieoczywiste

Pogorszenie wzroku następuje po 40. roku życia. Jest to proces fizjologiczny związany ze starzeniem się gałki ocznej i organizmu w ogóle. Nosi on nazwę prezbiopii i niestety nie da się go powstrzymać. Jakie są pierwsze objawy prezbiopii i czy można ją wyleczyć?

Dlaczego wzrok pogarsza się po czterdziestce?

Z wiekiem osłabia się zdolność gałki ocznej do akomodacji. To sprawia, że zaczynamy widzieć nieostro, możemy mieć również problemy z prawidłowym widzeniem z bliska. Proces ten następuje u wszystkich osób, nie tylko u tych, które wcześniej cierpiały na problemy ze wzrokiem, ale także u tych, które dotychczas widziały świetnie zarówno z bliska, jak i z daleka. Jest to część fizjologii i w żaden sposób nie da się jej zapobiec.

Objawy pogorszenia wzroku

Wzrok może pogorszyć się nagle, ale zdecydowanie częściej dzieje się to stopniowo. Czterdziestolatkowie zauważają, że mają problemy z wyraźnym widzeniem przedmiotów znajdujących się w bliskiej odległości. Czytanie książki czy wiadomości na smartfonie może być trudniejsze, ciężej im skupić ostrość na niewielkich znakach czy literkach. Problem może budzić również przerzucanie wzroku z przedmiotów znajdujących się daleko i blisko – wtedy równie trudno jest wyostrzyć wzrok, a obraz staje się rozmazany.

Jak zadbać o wzrok?

Prezbiopii nie da się zapobiec, ale można zrobić wiele, by zadbać o wzrok. Przede wszystkim należy chronić go w czasie pracy przy komputerze czy z dokumentami. Wielogodzinne patrzenie w jeden punkt obciąża wzrok, przesusza gałkę oczną i może przyspieszyć zmiany zachodzące w organizmie.

W czasie pracy należy robić sobie regularne przerwy, odrywać wzrok i patrzeć w dal. Dobrze też stosować krople nawilżające gałkę oczną, które zapobiegają jej przesuszaniu.

Oprócz tego należy wprowadzić do diety produkty bogate w witaminę A i luteinę wspomagające kondycję oczu. Marchew, tłuste ryby, produkty mleczne, jarmuż, jagody, czerwone owoce, jaja to tylko niektóre produkty, które powinny znaleźć się w diecie, by zapobiec chorobom oczu.

