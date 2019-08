Cukrzyca i seks – jak radzić sobie z podstawowymi problemami?

Cukrzyca w wielu przypadkach wymaga stosowania leków, ale przede wszystkim zmiany stylu życia i diety. Powszechnie wiadomo, że cukrzyca ma negatywny wpływ na ogólne samopoczucie, sprzyja otyłości i chorobom serca. Jednak niewiele mówi się o tym, że odbija się także na życiu seksualnym. Zaburzenia erekcji u mężczyzn i spadek libido wśród kobiet to dwa najczęstsze problemy.

Co powoduje problemy seksualne u osób chorych na cukrzycę?

Ludzie w każdym wieku mogą doświadczać zaburzeń seksualnych. Objawy nasilają się z wiekiem. Określenie dokładnych przyczyn objawów seksualnych w cukrzycy jest skomplikowane, ponieważ przyczyny są często warstwowe i różnią się w zależności od osoby.

Jeśli poziom cukru we krwi jest wysoki i pozostaje niezarządzany, cukrzyca może prowadzić do uszkodzenia nerwów, które mogą wpływać na różne części ciała, w tym na narządy płciowe. Dlatego właśnie u mężczyzn pojawia się problem ze wzwodem. Bardzo często właśnie trudności z utrzymaniem erekcji są pierwszym powodem, dla którego mężczyzna szuka pomocy u lekarza i przypadkiem dowiaduje się, że ma cukrzycę.

W rezultacie możesz odczuwać drętwienie, ból lub brak czucia w narządach płciowych.

U mężczyzn obniżony przepływ krwi może wpływać na pobudzenie, zapobiegając erekcji. Niski popęd seksualny jest również powszechny.

Z powodu zmniejszonego przepływu krwi, uszkodzenia nerwów lub napięć emocjonalnych kobiety mogą doświadczać objawów takich jak:

suchość pochwy,



trudności z pobudzeniem,



ból podczas stosunku płciowego,



niski popęd seksualny.

Chociaż wiele kobiet może skupić się na braku zainteresowania seksem, często brak zainteresowania wiąże się z fizyczną komplikacją.

Do tego dochodzi także stres związany z chorobą, gorsze samopoczucie, konieczność wprowadzania zmian w życiu, ewentualne problemy w związku. Wszystko to może powodować drastyczny spadek libido.

Cukrzyca i seks – jak sobie pomóc?

Jeśli złą wiadomością o seksualnych skutkach ubocznych i cukrzycy jest to, że powikłania te są częste, dobrą wiadomością jest to, że można je również leczyć. Przede wszystkim należy wziąć sobie do serca wszystkie wskazówki lekarza, a więc: brać leki, zmienić dietę, zacząć się więcej ruszać.

Zarządzanie poziomem cukru we krwi, pozostawanie aktywnym, zdrowsze odżywianie i odchudzanie są związane z poprawą objawów cukrzycy oraz zwiększeniem pewności siebie i energii.

Garść praktycznych porad dla pań:

Sięgnij po odpowiedni lubrykant, który nawilży pochwę.



Zapytaj lekarza o leki na receptę z hormonami (terapia estrogenowa).



Nie bój się iść po pomoc do psychoterapeuty, jeśli uważasz, że spadek libido ma podłoże psychiczne (np. dodatkowo związane z menopauzą).

Panowie mogą rozważyć zakupienie leków, wzmacniających wzwód. Warto też otwarcie porozmawiać o problemie z partnerem. Można być ze sobą blisko i mieć udane życie seksualne nawet bez penetracji.

