Prawidłowe oddychanie nie jest takie proste. Zobacz, jak robić to właściwie

Oddychanie to złożony proces wymiany powietrza, który obejmuje płuca, przeponę i mięśnie międzyżebrowe. Współpracują one ze sobą, aby umożliwić oddech.

Płuca: są to gąbczaste narządy, które znajdują się po obu stronach klatki piersiowej. Płuca rozszerzają się, gdy człowiek oddycha, i kurczą się, gdy wydycha powietrze. Każde płuco jest otoczone cienką błoną zwaną opłucną, która chroni płuco i pozwala mu przesuwać się do przodu i do tyłu podczas oddychania.

Przepona: Jest to cienki mięsień, który znajduje się pod płucami i nad jamą brzuszną. Jego ruchy w górę i w dół pomagają płucom kurczyć się i rozszerzać.

Mięśnie międzyżebrowe: są to mięśnie biegnące między żebrami. Wspomagają oddychanie, pomagając jamie klatki piersiowej rozszerzać się i kurczyć.

W celu wdechu przepona kurczy się i przesuwa w dół. Zwiększa to przestrzeń w jamie klatki piersiowej, umożliwiając płucom rozszerzenie się i wypełnienie powietrzem. Aby wydychać, przepona rozluźnia się, zmniejszając przestrzeń w jamie klatki piersiowej. Powoduje to opróżnienie płuc i wypuszczenie powietrza.

Jaki jest prawidłowy sposób oddychania?

Chociaż oddychanie jest procesem naturalnym, niektórzy ludzie mogą być zaskoczeni, gdy dowiadują się, że istnieje właściwy i zły sposób oddychania. American Lung Association (ALA) podaje następujące informacje o tym, jak prawidłowo oddychać:

Użyj nosa

Oddychanie przez nos może spowolnić oddech i zwiększyć wydajność płuc. Ułatwia także przyjmowanie tlenku azotu, co pomaga w transporcie tlenu w całym ciele.

Oddychanie przez nos pozwala również nozdrzom:

filtrować toksyny i alergeny z powietrza, zapobiegając w ten sposób ich przedostaniu się do organizmu

ogrzać powietrze, które jest zbyt zimne

nawilżyć zbyt suche powietrze

Jednak oddychanie przez usta jest czasem konieczne, jeśli dana osoba ćwiczy lub ma problem zatokowy.

Użyj brzucha

Najskuteczniejszym sposobem oddychania jest obniżenie powietrza w kierunku brzucha. Gdy przepona kurczy się, brzuch rozszerza się, wypełniając płuca powietrzem. „Oddychanie brzuchem” jest skuteczne, ponieważ ciągnie płuca w dół, tworząc podciśnienie w klatce piersiowej. To doprowadza powietrze do płuc.

Wskazówki dotyczące zdrowego oddychania i płuc

Chociaż dobrze jest wiedzieć, jak prawidłowo oddychać, ważne jest, aby nie robić tego nadmiernie. U niektórych osób może to prowadzić do niepokoju i duszności. Ludzie powinni pamiętać, że normalne oddychanie jest dokładnie regulowanym procesem, który nie wymaga świadomego myślenia. Płuca i nerki utrzymują pH krwi w wąskim zakresie, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Receptory w ciele monitorują pH krwi i poziomy tlenu. Receptory te wysyłają sygnały do ​​mózgu, który z kolei wysyła impulsy nerwowe, które mówią ciału, jak często oddychać i jak głęboko.

Ćwiczenia oddechowe

Ćwiczenia oddechowe pomagają spowolnić oddychanie i poprawić wydolność płuc. Są szczególnie korzystne dla osób z astmą, POChP i innymi stanami, które powodują duszność. Mogą również pomóc uspokoić osobę, która odczuwa niepokój. Jednak ludzie powinni zacząć ćwiczenia oddechowe, gdy ich oddech jest normalny – nie wtedy, gdy odczuwa się duszność. ALA poleca dwie różne techniki oddychania: zaciśnięcie warg i oddychanie przeponowe. Najlepiej byłoby, gdyby ludzie ćwiczyli oba ćwiczenia przez 5–10 minut każdego dnia. Niektóre osoby mogą wymagać stopniowego zwiększania tego czasu.

