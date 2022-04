Lewatywa: czym jest i kiedy się ją wykonuje? Wskazania medyczne

Lewatywa to zabieg medyczny, który pozwala na przygotowanie pacjenta do badania dolnego odcinka jelita grubego. Dzięki lewatywie można również uniknąć mimowolnego popuszczenia kału podczas porodu oraz pozbyć się uciążliwych zaparć. Niegdyś wykonywano lewatywę przed każdym zabiegiem chirurgicznym, jednak obecnie nie jest to normą.

Lewatywa wielu z nas niezbyt dobrze się kojarzy, nawet jeżeli nigdy nie poddawaliśmy się temu zabiegowi. Ma to związek z licznymi mitami, które funkcjonują na temat lewatywy, jednak powinniśmy wiedzieć, że większość z nich nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Od kilku lat dużą popularnością cieszy się domowa lewatywa z wykorzystaniem np. kawy. Lekarze nie polecają jej stosowania ze względu na możliwe powikłania oraz skutki uboczne częstego oczyszczania jelita grubego w sposób niezgodny z fizjologią organizmu. Choć lewatywa jest zabiegiem wykonywanym w warunkach szpitalnych, to zalecana jest ostrożność podczas jej samodzielnego stosowania. Niestety, zabieg ten może działać „uzależniająco”, bo pozwala szybko obniżyć masę ciała. Nie mamy jednak w tym przypadku do czynienia z ekspresową redukcją tkanki tłuszczowej. Mniejsza liczba kilogramów po lewatywie to skutek pozbycia się z organizmu wody oraz niestrawionych resztek pokarmowych, które zalegają w jelicie grubym.

Ciekawostka: w jednym z rosyjskich miast postawiono pomnik poświęcony lewatywie. Ma on kształt gruszki, która przez wiele dziesięcioleci służyła w celu wykonywania lewatywy. Obecnie np. w specjalistycznych klinikach medycyny alternatywnej lewatywa wykonywana jest z pomocą specjalnego fotela.

Kiedy niezbędne jest wykonanie lewatywy?

Jak już zostało wspomniane, lewatywa jest zabiegiem medycznym, który wykonywany jest z określonych wskazań. W medycynie konwencjonalnej stosowana jest przede wszystkim jako zabieg przygotowujący pacjenta do różnych badań. Wykonanie lewatywy może być niezbędne przed niektórymi badaniami rentgenowskimi, badaniami endoskopowymi m.in. kolonoskopią, a także badaniami urologicznymi i ginekologicznymi. Temu zabiegowi poddaje się również pacjentów przygotowywanych do niektórych zabiegów chirurgicznych.

Lewatywa przed porodem

Lewatywa przed porodem siłami natury oraz cesarskim cięciem była przez długi czas rutynowo wykonywanym zabiegiem, jednak w ostatnich latach nieco się w tej kwestii zmieniło. Nie na wszystkich porodówkach jest ona stosowana obowiązkowo. Warto wiedzieć, że kobieta ma prawo odmówić wykonania lewatywy i wiele przyszłych mam z tego korzysta. Zasadność wykonywania lewatywy na porodówce jest podawana w wątpliwość, jednak zabieg ten pozwala uniknąć dyskomfortu związanego z popuszczeniem stolca podczas parcia, co dla rodzącej jest bardzo krępujące.

Lewatywa na zaparcia

Lewatywa jest skutecznym sposobem na uciążliwe zaparcia, ale powinna być wykonywana ze ściśle określonych wskazań medycznych. U osób, które systematycznie wykonują lewatywę w celu usunięcia zaparcia, może dojść do m.in. zaburzeń metabolizmu oraz zaburzeń wchłaniania substancji odżywczych i zwiotczenia jelit. Z tego względu lewatywa na zaparcia stosowana jest tylko wówczas, gdy inne sposoby pozbycia się tej uciążliwej dolegliwości nie są skuteczne. W leczeniu zaparć stosowana jest przede wszystkim lekkostrawna, bogata w płyny i błonnik pokarmowy dieta oraz aktywność fizyczna. Jeżeli różne sposoby na zaparcia nie działają na spowolnioną perystaltykę jelit, to wówczas można rozważyć wykonanie lewatywy.

Zastosowanie lewatywy w medycynie niekonwencjonalnej

W medycynie niekonwencjonalnej wykonuje się lewatywę przede wszystkim w celu detoksykacji organizmu, bo zabieg ten pozwala na szybkie usunięcie zalegających w jelicie grubym mas kałowych oraz złogów. Są one źródłem szkodliwych dla zdrowia i naszego samopoczucia toksyn, a także zaburzają perystaltykę jelit. Lewatywa bywa również wykonywana w celu przyśpieszenia efektów odchudzania.

Co więcej, lewatywa jest jedną z metod leczenia różnych schorzeń np. o podłożu bakteryjnym i grzybiczym, a także stosowana jest w celu redukcji zakwaszenia organizmu. Niemal w każdej kulturze lewatywa jest ważnym i często stosowanym zabiegiem z zakresu medycyny ludowej, który pozwala m.in. na oczyszczenie organizmu ze szkodzących mu związków. Zdarza się, że jest stosowana również w celu uwolnienia organizmu od zagrażających mu demonów – gruszka do lewatywy była niegdyś jednym z „narzędzi” pracy egzorcystów.

Lekarze przestrzegają przed nieuzasadnionym wykonywaniem lewatywy, bo jej efektem ubocznym może być np. nadmierna utrata płynów i zaburzenie naturalnej mikroflory jelit. Szczególnie niebezpieczna może być lewatywa, która uwzględnia doodbytniczą aplikację naparów z różnego rodzaju ziół i przypraw, a także roztworu soku z cytryny i wody oraz uryny. Tego typu wlewy doodbytnicze mogą powodować podrażnienia i reakcje alergiczne. Nie mniej kontrowersyjnym zabiegiem jest lewatywa z kawy, którą polecają m.in. celebryci.

Ważne! Nie każdy może wykonywać lewatywę. Przewlekłe zaparcia, bóle brzucha, bolesne skurcze jelit, nudności, wymioty oraz inne dolegliwości gastryczne mogą być związane z chorobami układu pokarmowego, które wymagają zastosowania całkiem innych metod leczenia. Nadzoru lekarza wymaga wykonywanie lewatywy u dzieci oraz osób przewlekle chorych.

Jak działa lewatywa na organizm?

Na czym polega lewatywa? Działanie lewatywy polega przede wszystkim na rozpuszczeniu mas kałowych i złogów, a także usunięciu oddziałujących na błonę śluzową jelit i cały organizm toksyn. Lewatywa oczyszcza dolny odcinek przewodu pokarmowego, czyli jelito grube, pozwalając usunąć kamienie kałowe i drobnoustroje oraz redukując bóle brzucha związane ze spowolnionym metabolizmem i przewlekłymi zaparciami. Dzięki lewatywie oddanie stolca nie jest związane z bólem i dużym wysiłkiem. Lewatywa działa również przeciwgrzybiczo, dlatego w medycynie naturalnej jest jednym z często stosowanych zabiegów na grzybicę przewodu pokarmowego.

Usuwając za pomocą lewatywy zalegające w jelicie grubym masy kałowe, możemy obniżyć masę ciała, jednak zabieg ten wpływa bezpośrednio na ilość tkanki tłuszczowej w organizmie.

Hydrokolonoterapia – lewatywa na lepsze samopoczucie

Hydrokolonoterapia staje się coraz bardziej popularnym zabiegiem, który kompleksowo działa na organizm, jednak nie wszyscy lekarze polecają jej stosowanie, bo zbyt często wykonywana lewatywa może prowadzić do m.in. wyjałowienia jelit, podrażnienia błony śluzowej odbytu, podrażnienia błony śluzowej jelit, jak również innych powikłań. Wykonywanie lewatywy zgodnie ze wskazaniami pozwala na:

zwiększenie wchłaniania substancji odżywczych,

zwiększenie odporności organizmu,

usunięcie szkodliwych toksyn,

poprawę funkcjonowania jelita grubego.

Lewatywa pozwala także zredukować złe samopoczucie i bóle głowy związane z zaburzeniami naturalnych procesów detoksykacji organizmu oraz jego zakwaszeniem.

Skutki uboczne lewatywy i przeciwwskazania

Lewatywa może powodować podrażnienia odbytu i błony śluzowej jelita grubego, a także prowadzić do jego zwiotczenia. Zbyt często wykonywana lewatywa prowadzi do niedoborów minerałów, odwodnienia organizmu, rozwoju schorzeń związanych z zaburzeniami równowagi flory bakteryjnej, a także uszkodzeń śluzówki jelita grubego. Szczególnie niebezpieczne jest eksperymentowanie z różnymi roztworami do lewatywy oraz stosowanie tego zabiegu w przypadku chorób jelit. Absolutnie przeciwwskazane jest samodzielne wykonywanie lewatywy u niemowląt i małych dzieci, u pacjentów cierpiących na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroby nerek oraz choroby serca i układu krążenia.

Przeciwwskazaniem do wykonania lewatywy jest także niedrożność jelit, perforacja jelita grubego, krwawienie z przewodu pokarmowego i objawy wskazujące na możliwość występowania chorób układu pokarmowego np. mdłości i wymioty. Nie wolno wykonywać lewatywy w przypadku występowania dolegliwości ze strony układu pokarmowego, których przyczyna nie została zdiagnozowana.

Jak zrobić lewatywę?

Chcąc zrobić lewatywę w domu, najlepiej zaopatrzyć się w specjalny zestaw do jej wykonywania, który dostępny jest w każdej aptece. W aptece nabędziemy także specjalny roztwór doodbytniczy soli fizjologicznej, który przed wprowadzeniem do jelit trzeba ogrzać do temperatury ludzkiego ciała, czyli około 37 stopni Celsjusza. Nie należy wykonywać lewatywy wodą z kranu oraz wodą o zbyt wysokiej temperaturze. Wprowadzenie do okrężnicy zbyt ciepłego płynu prowadzi do powikłań – gorąca woda podrażnia śluzówkę oraz może powodować ból w okolicy nerek. Podczas wprowadzania roztworu należy wykonywać lekki masaż brzucha. Jeżeli podczas zabiegu lub po zabiegu pojawi się jakikolwiek niepokojący objaw np. krwawienie z odbytu, ból brzucha, nudności, wymioty, ogólne złe samopoczucie lub reakcja alergiczna w obrębie odbytu, to należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

