Ból w klatce piersiowej może alarmować o nowotworze płuc, nie lekceważ tego

Rak płuc to jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych u człowieka. Zachorowalność na niego w Polsce jest bardzo wysoka, dotyczy to zwłaszcza płci męskiej. U mężczyzn stanowi on około 21 procent zachorowań, u kobiet natomiast 9 procent zachorowań na nowotwory. W naszym kraju we wczesnej fazie jest on diagnozowany zaledwie u 20 procent chorych. Późne wykrycie choroby daje z kolei znacznie gorsze rokowania. W Polsce po 5 latach od rozpoznania tej choroby przeżywa jedynie około 10 procent pacjentów. Aż 95 procent osób zmagających się z tym nowotworem to byli lub obecni palacze. Na rozwój tej choroby wpływają też inne czynniki. Jednym z objawów raka płuc jest ból w klatce piersiowej.

Ból w klatce piersiowej jako objaw nowotworu płuc

We wczesnym stadium rak płuc może nie dawać alarmujących objawów. Potencjalnym symptomem, który może sygnalizować o chorobie, jest silny ból w klatce piersiowej. Eksperci szacują, że występuje on u około 25-50 procent chorych osób. Pojawia się jako skutek naciekania przez raka płuc ściany klatki piersiowej, kręgosłupa i żeber oraz uciskania unerwionych struktur w klatce piersiowej. Charakterystycznym objawem guzów szczytu płuca, zlokalizowanych w górnej części płuca (guz Pancoasta) są też bóle barku – występują one po tej samej stronie, po której zlokalizowana jest zmiana. Guz, który jest tak umiejscowiony, może powodować ból barku, który będzie promieniował nawet do palców ręki po tej samej stronie.

Pacjent przez długi czas może wcale nie odczuwać bólu. Jego nasilenie jest związane z:

rozmiarem guza,

umiejscowieniem guza,

tym, gdzie zlokalizowane są przerzuty.

Inne objawy nowotworu płuc

Na początku choroby objawy mogą być bardzo skąpe, a czasami może nie być ich w ogóle. Co więcej, są one też charakterystyczne dla innych schorzeń, dlatego często bywają ignorowane. Nie należy jednak lekceważyć następujących symptomów:



duszności,

świszczącego oddechu,

nawracających infekcji płucnych,

chrypy,

podwyższonej temperatury,

chudnięcia bez powodu,

osłabienia,

plucia krwią.

Bardzo ważne jest również, by nie bagatelizować utrzymującego się kaszlu, który nie mija mimo leczenia objawowego. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku, gdy pacjent zauważy zmianę charakteru kasłania. Nie można ignorować także chrypki, która temu towarzyszy, ponieważ pojawia się ona zazwyczaj, gdy dochodzi już do przerzutów. Dodatkowo zapalenie płuc, które stale się powtarza, a pacjent nie reaguje na leczenie antybiotykami – również może być objawem nowotworu płuc. Wszelkie niepokojące symptomy, które utrzymują się przez dłuższy czas i mają charakter nawracający, są wskazaniem, by skonsultować się z lekarzem oraz przeprowadzić dalszą diagnostykę.

Co powoduje raka płuc?

Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do wystąpienia raka płuc. Najważniejszym z nich jest jednak palenie tytoniu. Płuca są takimi organami, w których nowotwór może rozwijać się przez długi czas, nie dając żadnych wyraźnych objawów. Szacuje się, że w krajach Unii Europejskiej co piąty przypadek tej choroby jest właśnie wywołany aktywnym paleniem tytoniu. Razem z długością okresu palenia, wiekiem jego rozpoczęcia, a także liczbą wypalanych dziennie papierosów wzrasta ryzyko zachorowania. Należy pamiętać też o tym, że nie istnieje „bezpieczna ilość” wypalanych papierosów. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli tylko od czasu do czasu sięgacie po papierosa – ryzyko wystąpienia tego nowotworu jest wyższe, niż u osób, które nie palą w ogóle. Inne czynniki ryzyka zachorowania na nowotwór płuc to:

bierne palenie tytoniu,

narażenie zawodowe na azbest, niektóre metale (ołów, kadm, arsen, nikiel), krzemionkę,

narażenie na promieniowanie jonizujące,

zanieczyszczenie powietrza (smog),

czynniki genetyczne (mogą zwiększać predyspozycje do zachorowania na raka płuc).

Czytaj też:

Nietypowe objawy problemów z kręgosłupem. Łatwo je przeoczyćCzytaj też:

Pierwsza taka diagnoza w Polsce. Smog oficjalną przyczyną choroby 11-latka