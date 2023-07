Suchość w ustach wcale nie musi być związana z nieodpowiednim nawodnieniem

Suchość w ustach to uczucie, którego czasami doświadcza każdy z nas. Najczęściej wynika ono z przyjmowania zbyt małej ilości płynów, co manifestuje się właśnie w ten sposób. Jest to jeden z kluczowych objawów alarmujących o odwodnieniu. Przesuszeniu błony śluzowej towarzyszy czasami również drapanie, swędzenie, pieczenie. Okazuje się jednak, że ta dolegliwość może mieć również inne przyczyny, których nie powinniśmy bagatelizować.

Suchość w ustach jako objaw zaburzeń hormonalnych

Nadmierna suchość w ustach, która pojawia się przez dłuższy czas, może świadczyć o zaburzeniach gospodarki hormonalnej. Często jest więc jednym z symptomów chorób tarczycy, jednak objaw ten może również informować o zaburzeniu poziomu estrogenów. Do lekarza powinny udać się kobiety, które odczuwają suchość w ustach, a także inne objawy, takie jak na przykład:



wahania wagi,

nocne poty,

kołatanie serca,

wypadanie włosów,

zaburzenia nastroju,

uderzenia gorąca,

przewlekłe zmęczenie,

problemy z nadmiernym owłosieniem.

Na zaburzenia hormonalne szczególnie narażone są kobiety w specyficznych etapach życia – podczas ciąży, menopauzy lub okresu dojrzewania. Dotyczy to również kobiet, które cierpią na Zespół Policystycznych Jajników (PCOS) oraz tych ze zbyt wysokim poziomem androgenów w organizmie. Ważne jest więc, by zwracać uwagę na wszystkie niepokojące sygnały i konsultować je ze specjalistą.

Pozostałe objawy zaburzeń hormonalnych w jamie ustnej

Z zaburzeniami hormonalnymi często wcale nie kojarzą nam się zmiany występujące w jamie ustnej, dlatego zazwyczaj uznaje się je za objaw innych chorób. O zaburzeniach gospodarki hormonalnej świadczy również:



Krwawienie dziąseł – zwłaszcza podczas szczotkowania zębów. Kłopoty z hormonami zmniejszają ukrwienie dziąseł, przez co ich struktura ulega osłabieniu.

– zwłaszcza podczas szczotkowania zębów. Kłopoty z hormonami zmniejszają ukrwienie dziąseł, przez co ich struktura ulega osłabieniu. Nadwrażliwość zębów – jest to typowy objaw zmian hormonalnych występujących w jamie ustnej. Często jednak można mylnie uznawać go za inne schorzenie, na przykład odsłonięcie szyjek zębowych.

– jest to typowy objaw zmian hormonalnych występujących w jamie ustnej. Często jednak można mylnie uznawać go za inne schorzenie, na przykład odsłonięcie szyjek zębowych. Obrzęk lub zaczerwienienie dziąseł – jest to efekt obniżenia odporności dziąseł na działanie bakterii. To z kolei może powodować stan zapalny w jamie ustnej.

– jest to efekt obniżenia odporności dziąseł na działanie bakterii. To z kolei może powodować stan zapalny w jamie ustnej. Zaburzenia czucia smaku – wynikiem zaburzeń hormonalnych w niektórych przypadkach może być nieprawidłowa praca receptorów nerwowych, które są odpowiedzialne za odczuwanie smaku.

Zaburzenia hormonalne – diagnostyka

Przy podejrzeniu zaburzeń hormonalnych należy udać się do lekarza rodzinnego. Po zebraniu szczegółowego wywiadu zaproponuje on dalsze postępowanie. Wystawi także wtedy skierowanie na odpowiednie badania laboratoryjne. Następnie trzeba skonsultować się z endokrynologiem, czyli lekarzem specjalistą, który diagnozuje i leczy zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego. Bardzo istotne jest, by nie lekceważyć zaburzeń hormonalnych, ponieważ mogą one mieć wpływ między innymi na procesy metaboliczne, płodność, ciśnienie tętnicze.

Inne przyczyny suchości w ustach

Suchość w ustach, poza zaburzeniami hormonalnymi, może wynikać również z:



chorób jamy ustnej,

cukrzycy,

nieodpowiedniej diety,

zbyt małego nawodnienia organizmu,

przyjmowania niektórych leków (na przykład przeciwdepresyjnych),

niedoboru witamin (na przykład z grupy B),

choroby zawodowej,

stresu.

Uczucie suchości w ustach może towarzyszyć również takim chorobom jak:



zespół Sjögrena,

niewydolność nerek,

choroba Parkinsona,

choroba Alzheimera,

AIDS.

Czytaj też:

Unikaj gorących pomieszczeń! Udar cieplny grozi ci nie tylko na słońcuCzytaj też:

Nowatorska operacja u pacjentki z endometriozą. Przeprowadzili ją lekarze z Katowic