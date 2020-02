Kiedy wystarczy badanie ogólne, a kiedy konieczny jest posiew moczu?

Badanie moczu to jedno z podstawowych badań profilaktycznych. Powinno się je wykonywać przynajmniej raz w roku. W sytuacji, gdy ogólne badanie moczu ujawni nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu moczowego, bakterie w moczu lub zachodzi podejrzenie zakażenia bakteryjnego, to konieczne jest wykonanie szczegółowego posiewu moczu, który pozwala m.in. określić rodzaj chorobotwórczych drobnoustrojów.

Badanie ogólne moczu – wskazania

Badanie ogólne moczu wykonuje się zarówno w celach diagnostycznych, jak i profilaktycznych. Systematycznie wykonywane badania profilaktyczne (przynajmniej raz w roku) pozwalają wykryć wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu, jeszcze zanim zaczną one powodować wyraźne objawy chorobowe. To bardzo ważne, bo dzięki prostemu badaniu ogólnemu moczu można wstępnie zdiagnozować nie tylko zakażenia układu moczowego, ale także ocenić ogólny stan zdrowia i wykryć częste choroby cywilizacyjne, do których zaliczana jest m.in. cukrzyca oraz nadciśnienie tętnicze.

Ogólne badanie moczu to jedno z najczęściej zlecanych przez lekarzy badań laboratoryjnych. Wykonuje się je zarówno u niemowląt, małych dzieci, jak i osób dorosłych w momencie podejrzenia występowania wielu chorób. Jednym ze wskazań do wykonania ogólnego badania moczu jest nawracający stan podgorączkowy, wysoka gorączka o nieustalonej przyczynie, ból podbrzusza, a także ból w okolicy lędźwiowej.

Podstawowe badanie moczu pozwala określić kondycję nerek i układu moczowego, zdiagnozować wiele chorób układowych, a także ocenić ogólny stan zdrowia osoby kierowanej na badanie. Uwzględnia ono m.in. ocenę biochemicznych i fizycznych cech oddanej do badania próbki moczu. Ważne: aby badanie było miarodajne, trzeba w prawidłowy sposób pobrać próbkę moczu i jak najszybciej dostarczyć ją do laboratorium.

Kiedy trzeba wykonać posiew moczu?

Posiew moczu jest zlecany przez lekarza najczyściej w przypadku podejrzenia zakażenia układu moczowego ze względu na występujące u pacjenta objawy np. częstomocz, ból podbrzusza, ból krzyża, pieczenie podczas oddawania moczu i podwyższoną temperatura ciała. Posiew moczu wykonuje się także w przypadku nieprawidłowych wyników badania ogólnego moczu oraz w celu określenia skuteczności stosowanego leczenia nerek i układu moczowego. Posiew moczu ma na celu dokładne określenie ilości bakterii w moczu, która świadczy o zakażeniu układu moczowego. Co więcej, posiew moczu jest niezbędny w celu określenia rodzaju występujących w układzie moczowym bakterii; w przypadku posiewu wykonuje się także badanie określające wrażliwość bakterii na działanie różnych antybiotyków, czyli antybiogram. Posiew moczu z antybiogramem pozwala precyzyjnie dobrać rodzaj antybiotyku do rodzaju bakterii, które spowodowały zakażenie, co jest niezbędne w celu szybkiego wyleczenia infekcji.

Jak pobrać próbkę moczu do badania?

Pobieranie próbki moczu wymaga korzystania ze sterylnego pojemnika lub specjalnego woreczka (stosowany w przypadku niemowląt). Ważne: pojemnika na próbkę moczu nie należy otwierać przed pobraniem próbki i dotykać jego wnętrza. Przed pobraniem próbki moczu trzeba dokładnie umyć okolice cewki moczowej ciepłą wodą z mydłem lub innym środkiem myjącym. Próbkę należy pobrać ze środkowego strumienia moczu i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.

Podsumowując, badanie ogólne moczu wykonuje się w celu określenia ogólnego stanu zdrowia. Jest to jedno z ważnych badań profilaktycznych, które pozwala sprawdzić zarówno stan zdrowia nerek i układu moczowego, jak i jest pomocne w przypadku poszukiwania przyczyn częstych dolegliwości zdrowotnych. Posiew moczu wykonuje się w celu zbadania próbki pod względem obecności chorobotwórczych bakterii oraz określenia ich rodzaju i wrażliwości na działanie środków bakteriobójczych.

