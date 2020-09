8 oznak , że twój partner zabija twoje poczucie własnej wartości

Jeśli czujesz, że związek niszczy twoją samoocenę, być może nadszedł czas, aby zweryfikować jego słuszność. Życie z toksycznym partnerem, który nie kocha cię bezwarunkowo nigdy nie jest udanym przepisem na życie. Nie pozwól sobie na takie traktowanie i zawalcz o poczucie własnej wartości. Najpierw jednak zweryfikuj zachowanie partnera. Istnieje kilka cech, które określają czy masz do czynienia z człowiekiem toksycznym.

Jak zachowuje się toksyczny partner?

1. Kontroluje wszystko w związku

Jeśli twój partner podejmuje każdą decyzję bez konsultacji z tobą, to zły znak. Kiedy twój partner czuje potrzebę kontrolowania budżetu, rachunków, decyzji w domu, oznacza to, że nie ufa twoim opiniom i nie przejmuje się tym, co myślisz. Zasadniczo nie masz wtedy głosu w związku, zupełnie jakbyś nie istniał. Toksyczny partner nie tobą zainteresowany, ale musi czuć siłę i kontrolę. W niektórych partnerstwach ta potrzeba kontroli może przekształcić się w późniejsze fizyczne znęcanie się.

2. Czujesz się uwięziony przez swój związek

Jeśli zaczynasz czuć się uwięziony, zamiast kochany i doceniany, może to być idealny moment na chłodną analizę i ocenę. Poczucie uwięzienia powoduje, że tracisz zaufanie do siebie. Czujesz się bezbronny i nie możesz kontrolować tego, co się dzieje. Znajdź zaufanego przyjaciela, z którym porozmawiasz o tym, co się dzieje w twoim życiu. Jeśli potrzebujesz porady eksperta, zwróć się o pomoc do profesjonalnego terapeuty. Pamiętaj, zdrowa relacja nigdy nie jest ograniczeniem dla obojga partnerów.

3. Obwinia cię za wszystko

Toksyczny partner może obwiniać cię nawet za własne niepowodzenia. Kiedy twój partner odmawia wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny, obwiniając cię zamiast tego, rujnuje twoje poczucie bycia kochanym. Obwinianie jest obraźliwe. Jeśli twój partner cię wini, nie popieraj tego. Ten nawyk nie jest normalnym zachowaniem w kochającym się związku.

4. Uniemożliwia ci podążanie za swoimi marzeniami

Jeśli twój partner miażdży twoje marzenia, nie jest kochającą osobą. Taka osoba nie dba o twoje cele ani pomysły, ponieważ jest zazdrosny o twoje sukcesy. Taka postawa obniża twoją samoocenę i pewność siebie. Masz wtedy ochotę porzucić swoje marzenia. Nie pozwól swojemu partnerowi ukraść twojej radości i szczęścia. Zasługujesz na realizację swoich marzeń i cieszenie się sukcesami. Zdrowy, pełen miłości związek polega na wspieraniu osiągnięć drugiej osoby.

5. Flirtuje z innymi w twojej obecności

Kiedy twój partner gapi się lub flirtuje z innymi przy tobie, jest to oznaka braku miłości. Pokazuje ci, że nie jesteś dla niego wystarczający i nie zadaje sobie nawet trudu, by ukryć flirt w trosce o twoje uczucia. To jawny brak szacunku – nie powinieneś mieć do czynienia z tego rodzaju zniewagą. Powiedz partnerowi, że jesteś rozczarowany jego zachowaniem. Jeśli przyzna się do błędu i przeprosi, jest nadzieja na porozumienie. Ale jeśli zaprzecza lub minimalizuje twoje obawy, mówiąc, że po prostu przesadzasz, prawdopodobnie nadszedł czas, aby wyjść z tego związku. Nikt bowiem nie zasługuje na taki brak szacunku.

7. Potępia cię, nawet przed innymi ludźmi

Kiedy partner traktuje cię tak, jakbyś był pod nim, jest to upokarzające. Zachowuje się, jakbyś mu przeszkadzał, był ciężarem dla związku. To sprawia, że czujesz się niepewnie i nie wiesz, jak zareagować. Tracisz wiarę w siebie. Badania wykazały, że gdy jeden z partnerów stosuje przemoc emocjonalną, powoduje to natychmiastowy rozpad relacji. Poniżanie partnera nie jest oznaką miłości, jest oznaką umierającego związku.

8. Okazuje warunkową miłość

Jeśli czujesz, że musisz zdobyć miłość i aprobatę partnera, może to sprawiać poczucie, jakbyś nie był dla niego wystarczająco dobry. Zaczynasz ciężko pracować, aby zachować spokój, próbując robić właściwe rzeczy. To zachowanie nie wskazuje na zdrowy związek. Twój partner nie okazuje ci miłości. Nie zadowalaj się związkiem, w którym musisz starać się, aby być kochanym. Zasługujesz na to, by być kochanym za to, kim jesteś, a nie za to, co możesz zrobić.

Czytaj także:

Te pytania warto zadać, aby lepiej kogoś poznać. Niektóre szczególnie zaskakują