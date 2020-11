Czym jest zaburzenie z napadami objadania się i co się z nim wiąże?

Dla osoby z zaburzeniem z napadami objadania się jedzenie oraz cykl winy i napadowego objadania się mogą być sposobem radzenia sobie z problemami emocjonalnymi. Jest to objaw choroby podstawowej. Leczenie może pomóc znaleźć nowy sposób podejścia do tych problemów, a także sposoby kontrolowania odżywiania.

Co to jest zaburzenie z napadami objadania się?

Większość ludzi czasami przejada się, szczególnie w święta lub podczas uroczystości. To nie jest oznaka zaburzenia z napadami objadania się. Napadowe objadanie się staje się zaburzeniem, gdy występuje regularnie, a osoba zaczyna odczuwać wstyd i pragnienie zachowania tajemnicy na temat swoich nawyków żywieniowych.

W przeciwieństwie do jedzenia dla przyjemności, zwykle wynika to z nierozwiązanego problemu ze zdrowiem emocjonalnym lub psychicznym, a czasem z choroby. Jedno ze źródeł sugeruje, że 40 procent lub więcej osób z zaburzeniami z napadami objadania się to mężczyźni.

Objawy

Osoba cierpiąca na napadowe objadanie się regularnie spożywa duże, niezdrowe ilości pożywienia.

Podręcznik diagnostyczny i statystyczny Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA) dodał w 2013 r. zaburzenia z napadami objadania się do listy diagnoz dotyczących zdrowia psychicznego.

Epizody napadowego objadania się obejmują:

jedzenie znacznie szybciej niż zwykle

jedzenie, aż osoba poczuje się przepełniona

spożywanie dużej ilości jedzenia, gdy nie jesteś głodny

jedzenie samotnie, z powodu zakłopotania ilością

uczucie obrzydzenia, przygnębienia lub winy po jedzeniu.

Aby zdiagnozować zaburzenie z napadami objadania się, osoba musi objadać się przynajmniej raz w tygodniu przez 3 miesiące lub dłużej.

Napadowe objadanie się zwykle nie wiąże się z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, przeczyszczaniem, postem i stosowaniem środków przeczyszczających, jak w przypadku bulimii lub jadłowstrętu psychicznego, chociaż dana osoba może czasami to robić. W rezultacie istnieje ryzyko przyrostu masy ciała, prowadzącego do otyłości, cukrzycy, nadciśnienia i innych powikłań.

Osoba z zaburzeniami z napadami objadania się może również

czuć, że jej zachowania żywieniowe są niekontrolowane

często być na diecie, ale trudno jest jej przestrzegać lub schudnąć

planować objadanie się i kupować z wyprzedzeniem jedzenie

gromadzić żywność

ukrywać puste pojemniki po żywności

czuć panikę, brak koncentracji, niepokój i rozpacz.

Amerykańskie Narodowe Stowarzyszenie Zaburzeń Odżywiania (NEDA) wspomina o badaniu, w którym wykazano, że 36,8 procent kobiet, które przebywały w szpitalu podczas leczenia zaburzeń odżywiania, dokonywało samookaleczeń.

Zaburzenia odżywiania i zdrowie psychiczne

Zaburzenie z napadami objadania się często wynika z podstawowego problemu ze zdrowiem psychicznym. Choroby, które często występują przy napadowym objadaniu się, obejmują:

zaburzenia nastroju i lęku

ciężkie zaburzenie depresyjne

zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD)

zespół stresu pourazowego (PTSD)

zaburzenia związane z używaniem alkoholu lub substancji

zaburzenie osobowości z pogranicza: zaburzenie typu borderline.

Może również prowadzić do dalszych wyzwań emocjonalnych. Osoba może doświadczyć cyklu poczucia winy, w którym:

czuje rozpacz z powodu obżarstwa ma poczucie winy próbuje samodyscypliny doświadcza kolejnego napadu.

Niska samoocena jest częstym czynnikiem leżącym u podstaw zaburzeń odżywiania, w tym napadowego objadania się. Upadek może prowadzić do obwiniania siebie i dalszego obniżania poczucia własnej wartości.

Kiedy iść do lekarza?

Napadowe objadanie się może poważnie wpłynąć na zdrowie psychiczne i fizyczne. Każdy, kto zauważy, że odczuwa przymus spożywania dużych ilości jedzenia, powinien zgłosić się do lekarza, nawet jeśli jego waga jest w porządku.

Lekarz może również wykonać pewne testy, aby sprawdzić dodatkowe schorzenia, takie jak problemy z sercem lub woreczkiem żółciowym. Te i inne problemy mogą wynikać z napadowego objadania się.

Ludziom często trudno jest powiedzieć komuś - w tym lekarzowi - że ma zaburzenie z napadami objadania się. Jednak leczenie może pomóc w rozwiązaniu zarówno niekontrolowanych nawyków żywieniowych, jak i wszelkich podstawowych problemów emocjonalnych, które mogą je powodować.

Osoba może mieć poczucie zażenowania i izolacji. Zajęcie się podstawowymi problemami, takimi jak lęk i depresja, może pomóc w rozwiązaniu problemu.

