Oto, jak wytrwać w noworocznych postanowieniach związanych z ćwiczeniami i odchudzaniem

Zbyt wiele osób, kierując się powiedzeniem „nowy rok, nowy ja”, próbuje wykreować siebie na nowo, aby jak najbardziej zbliżyć się do nieistniejącego ideału. Nic dziwnego, że tak wielu z nas rezygnuje z podjętych postanowień, skoro nasze oczekiwania są zbyt duże. Warto zastanowić się nad zmianą podejścia i przyjąć bardziej realistyczne założenia, a następnie w nich wytrwać. A jeśli nie zdecydowałeś się jeszcze na wprowadzenie zmian w swoim stylu życia związanych ze zdrowiem i sprawnością lub już z nich zrezygnowałeś, nie martw się: teraz jest dobry moment na nowy początek. Jak to zrobić?

Wprowadzaj zmiany do istniejących nawyków

Zbyt często podejmujemy nasze postanowienia w sposób, który wymaga poważnych zmian w ustalonych, codziennych nawykach. Na przykład wstawanie godzinę wcześniej każdego dnia w celu odbycia treningu może faktycznie nie być ogromną przeszkodą w życiu, ale jeśli przez ostatnie 20 lat codziennie budziłeś się o 7 rano, budzenie się godzinę wcześniej może stać się zbyt trudne i nieważna jest w tym przypadku motywacja do tego wcześniejszego wstawania. Nie jest to wprawdzie niemożliwe, ale bądźmy realistami co do poziomu trudności unowocześnień, które wprowadzamy do naszych mocno zakorzenionych nawyków.

Zamiast decydować się na wprowadzanie zmian, które świadomie powodują znaczące zmiany w stylu życia, możemy wprowadzać drobne ulepszenia naszych niezdrowych nawyków i przy okazji zrobić użytek z już istniejących zdrowych nawyków.

Na przykład, jeśli codziennie pijesz kawę, do której dodajesz śmietankę i cukier, czy możesz zastąpić śmietankę lub cukier zdrowszą alternatywą? Przykładem może być zamiana cukru na odrobinę cynamonu bogatego w przeciwutleniacze. Dwie filiżanki takiej kawy dziennie to zaoszczędzenie spożywania 7300 łyżeczek cukru w ciągu 10 lat!

Możesz również dokonać zmian poprzez dodanie nowego zdrowego nawyku tuż przed, w trakcie lub bezpośrednio po jednym z zakorzenionych nawyków, które wykonujesz automatycznie codziennie, np. rób 50 przysiadów myjąc zęby dwa razy dziennie i 10 pompek tuż przed pójściem pod prysznic. To 700 przysiadów i 70 pompek tygodniowo. Nie wydaje się to dużo jak na jeden dzień, ale zdecydowanie na koniec tygodnia już robi wrażenie.

Skoncentruj się na tym, co już robisz dobrze – i rób tego więcej

W postanowieniach często skupiamy się na naprawianiu tego, co według nas robimy źle, na przykład na „niewystarczającej aktywności fizycznej” lub „jedzeniu zbyt wielu przekąsek”. Ale kiedy patrzymy na to, co już robimy dobrze i staramy się robić tego więcej, ta zmiana perspektywy może pozwolić ci osiągnąć ten sam cel w znacznie bardziej pozytywny i zrównoważony sposób.

Pomyśl o tym, jak często spacerujesz. Może masz już nawyk codziennego chodzenia samotnie lub z psem. Czy mógłbyś wydłużyć czas marszu o kilka minut? Te dodatkowe minuty dadzą wymierne efekty.

Może nie masz nawyku regularnego chodzenia. Pomyśl o wszystkich tych momentach każdego dnia, kiedy musisz przejść pewien dystans i wymyśl sposoby na wydłużenie tego dystansu. Może to być zajęcie miejsca parkingowego dalej od biura, jeśli jedziesz do pracy. A może w twoim domu lub biurze są schody? Możesz przejść się po schodach, cofnąć się i pójść jeszcze raz. Pamiętaj, nie pomniejszaj wartości dokonywania drobnych zmian – z czasem dają większe zyski.

Zadbaj o picie wody

Picie wody jest ważne dla naszego ogólnego stanu zdrowia, a także może przyczynić się do zwiększenia uczucia sytości, aby pomóc nam uniknąć nieplanowanego podjadania. Zapewne już pijesz trochę wody, ale czy możesz zwiększyć jej ilość? Rozważ to i zamień inny niezbyt zdrowy napój wypijany codzienni na wodę.

Monitoruj swoje działania związane ze zdrowiem i sprawnością

Kiedy monitorujemy naszą aktywność, robimy dodatkowy krok w zakresie osobistej odpowiedzialności, który sprawia, że czujemy, że „ktoś” to obserwuje. Niezależnie od tego, czy jest to aplikacja na smartfona, opaska treningowa, czy zwykły notatnik, pozwafr

Odpowiedzialność jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych czynników zapewniających przestrzeganie postanowień dotyczących zdrowia i sprawności. Dlatego monitory fitness są tak skuteczne. Zgodnie z niedawnym badaniem opublikowanym w British Journal of Sports Medicine ludzie pokonują prawie dodatkowe 2,5 km dziennie jeżeli używają monitora aktywności w swoim telefonie lub zegarku.

Zainwestuj w pozytywne zmiany zdrowotne

Jeśli masz na to fundusze, podjęcie decyzji, która wiąże się z inwestowaniem w sposób na poprawę zdrowia i kondycji, jest prawdopodobnie jednym z najłatwiejszych sposobów na trwałe rozwiązanie. Oczywiście to rozwiązanie będzie trwałe tylko wtedy, gdy wydane pieniądze zostaną przeznaczone na coś, co faktycznie pasuje do twojego stylu życia i nie wymaga zbyt dużego zaangażowania.

Wiele osób kupuje stacjonarną bieżnię, a później stoi ona w tylnym rogu sypialni i teraz służy jako duży, drogi wieszak na ubrania. Zakup sprzętu do ćwiczeń nie gwarantuje, że będziesz go używać. Najrozsądniej jest robić takie zakupy tylko wtedy, gdy naprawdę zaangażujesz się w odpowiadający sprzętowi rodzaj ćwiczeń poza domem (czyli np. bieganie na powietrzu).

Gdy zdrowie i sprawność są priorytetami, sen również powinien nim być. Podczas snu nasz organizm skupia się na regeneracji, dlatego sen zajmuje prawie jedną trzecią naszego życia. Aby zwiększyć naszą zdolność do wysokiej jakości snu, możemy zainwestować w dowolną liczbę produktów, które pomogą nam lepiej spać, takich jak ergonomiczne poduszki lub wysokiej jakości materac.

Czytaj też:

Oto, jak utrzymać wagę po zakończeniu odchudzania bez efektu jojo. Porady dietetykaCzytaj też:

Pandemia COVID-19 ma zły wpływ na twoje ciało? Sprawdź, jaką dietę powinieneś stosowaćCzytaj też:

Ta kobieta schudła 16 kg. Teraz instruuje innych, jak zrobić to efektywnie i na stałe