Ocet jabłkowy warto pić również przy... cukrzycy. Przekonaj się, dlaczego

Ocet jabłkowy to produkt naturalnej fermentacji octowej jabłek. Biorą w niej udział bakterie należące do rodziny Acetobacter. To w pełni naturalny produkt, który znajduje zastosowanie m.in. w przemyśle spożywczym, kosmetykach czy do czyszczenia powierzchni. Jego zadziwiające właściwości zdrowotne są w ostatnich latach coraz bardziej doceniane. Ostatnio odkryto także, w jaki sposób ocet jabłkowy może pomóc osobom chorym na cukrzycę.

Spożywanie octu jabłkowego na cukrzycę

Prawie 400 milionów ludzi na całym świecie choruje na cukrzycę. Szacuje się, że do 2030 roku liczba ta wzrośnie do ponad 470 milionów. Ciekawym i nieoczekiwanym sposobem na regulację poziomu cukru we krwi jest picie octu jabłkowego. Badanie z 1995 roku wykazało, że ocet jabłkowy dodawany do posiłku (w tym przypadku do sałatek) znacznie regulował odpowiedź glikemiczną organizmu na spożycie innych pokarmów. Kolejne badanie potwierdziło to odkrycie, dodatkowo wykazując zwiększone poczucie sytości po zjedzeniu posiłku z chlebem i octem.

Ocet jabłkowy a poziom cukru we krwi

Te i inne badania skłoniły naukowców do zbadania wpływu przyjmowania octu jabłkowego wieczorem przed snem, aby zobaczyć, jak wpłynie on na poranny poziom glukozy we krwi. U osób z cukrzycą typu 2. podczas snu znane jest zjawisko zwane hiperglikemią. Jest to zbyt duże stężenie cukru we krwi spowodowane dysfunkcją wątroby (gdy organ nie syntetyzuje prawidłowo cukru we krwi). Badanie wykazało, że kwas octowy zawarty w occie skutecznie reguluje syntezę glukozy w wątrobie i mięśniach szkieletowych. Spowalniając rozkład węglowodanów, poziom cukru we krwi staje się stabilniejszy. Według naukowców może to przynosić korzyści osobom z zaburzeniami metabolicznymi związanymi z cukrzycą.

Jak ocet jabłkowy wpływa na wagę?

Wykazano, że kwas octowy (ACV) hamuje odkładanie się tkanki tłuszczowej i stymuluje geny odpowiedzialne za regulację tłuszczów wątrobowych. Może więc skutecznie wpłynąć na zmniejszanie masy ciała i wspomagać odchudzanie. Jednocześnie obniża poziom cholesterolu we krwi masę ciała i stymuluje również produkcję żółci, która jest kluczowa dla metabolizmu tłuszczów. Dzienna dawka ACV wspomaga trawienie i funkcjonowanie układu odpornościowego.

