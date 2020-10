Cierpisz na zaburzenia odżywiania? Winny może być COVID-19

Nowe badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Northumbria wykazało, że 87% osób z zaburzeniami odżywiania się w przeszłości lub obecnie zgłosiło, że ich objawy są „gorsze” od rozpoczęcia kwarantanny. Podobnie National Eating Disorders Association odnotowało 78-procentowy wzrost liczby telefonów do ich infolinii i czatów online w porównaniu z poprzednim rokiem.

Zaburzenia odżywiania a koronawirus

Zaburzenia odżywiania często rozwijają się w izolacji. To jeden z powodów, dla których tak wielu pracowników służby zdrowia zauważyło dramatyczny wzrost liczby osób szukających pomocy podczas trwającej pandemii koronawirusa. Ludzie są odcięci od ich codziennego wsparcia społecznego, które jest kluczem do powrotu do zdrowia. Ponadto 45 procent respondentów w badaniu International Journal of Eating Disorders wskazało, że zostali nagle pozostawieni bez opieki, odcięci podczas pandemii.

Zaburzenia odżywiania są w dużym stopniu wywoływane przez stres i niepokój, a także zagrożenie niedoborem żywności i gromadzeniem zapasów – wszystkie zachowania, które pojawiają się w pandemii. Nie wspominając o tym, że niestabilność świata i niepewność mogą wymykać się spod kontroli. Nawet osoby, u których wcześniej nie zdiagnozowano zaburzeń odżywiania, zgłaszały gwałtowny wzrost jedzenia emocjonalnego i stresowego, napadowego objadania się i utraty apetytu z powodu lęku.

Oto kilka wskazówek, które pomogą osobom z zaburzeniami odżywiania podczas pandemii: