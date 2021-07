Smartfony potrafią już wykrywać... anemię! Wystarczy zrobić zdjęcie

Jednym z objawów anemii, na którą cierpi około 25 proc. ludzi na świecie, jest zmiana barwy dolnej powieki. U zdrowych osób zwykle jest krwistoczerwona, natomiast u pacjentów z niedokrwistością (niskim poziomem hemoglobiny we krwi) lub niedoborem żelaza najczęściej przybiera bladoróżowy lub żółty odcień.

Zespół amerykańskich naukowców pod kierunkiem prof. Selima Sunera z Brown University w USA na łamach prestiżowego czasopisma naukowego „Plos One” opisał działanie innowacyjnej aplikacji, która przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji jest w stanie dokonywać szczegółowej analizy zdjęć ze smartfonów i wykrywać dzięki nim anemię ze skutecznością rzędu 72,6 proc.

Zrób sobie selfie i sprawdź, czy masz anemię

Choć metoda ta jest mniej precyzyjna niż tradycyjne badania laboratoryjne krwi, to jednak może być niezwykle pomocna osobom, które zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego, że cierpią na anemię. Nieprawidłowości wykryte za pomocą zdjęć ze smartfona mogą być pierwszym sygnałem do podjęcia się leczenia tej choroby i wykonania badań przesiewowych.

Nowy sposób rozpoznawania anemii zdaniem naukowców może być wskazany szczególnie w przypadku dzieci i młodzieży, osób starszych, a także przewlekle chorych pacjentów.

Aplikacja do diagnozowania anemii osiąga ponad 72 proc. skuteczność

Do tej pory innowacyjną aplikację przetestowano na 142 pacjentach z Rhode Island Hospital w USA. Zebrane dane porównano ze zdjęciami powiek 202 osób ze zdiagnozowaną anemią i wykazano, że innowacyjna aplikacja do rozpoznawania anemii sprawdza się w ponad 72 proc. przypadków. Badacze jeszcze nie ujawnili, kiedy ich wynalazek będzie dostępny na masową skalę.

Jakie są najczęstsze objawy anemii? Na co warto zwrócić uwagę?

Zżółknienie skóry oraz zmiana barwy dolnej powieki

U osób cierpiących na niedokrwistość (anemię) erytrocyty żyją krócej, a produkty rozpadu powodują zżółknienie, poprzez akumulację bilirubiny. Przez to skóra może mieć nieco inny odcień niż u zupełnie zdrowych ludzi, a kolor dolnej powieki staje się nieco bledszy lub pożółkniały.



Silne zmęczenie



Anemia powoduje spadek energii i sprawia, że dużo łatwiej się męczymy.



Wrażenie, że ciągle jest nam zimno



Anemiczne osoby często skarżą się na to, że jest im zimno, choć temperatura powietrza wcale na to nie wskazuje.



Zawroty głowy, rozkojarzenie



Anemia może sprawiać, że trudniej jest się nam skoncentrować na wykonywanych zadaniach. Możemy też cierpieć na częste zawroty głowy.



Płytki oddech



Palpitacje serca



