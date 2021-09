Dlaczego mamy ochotę na podjadanie smakołyków? Odkryto nieznaną przyczynę

Nie od dziś wiadomo, że jemy oczami, a widok smakowitych potraw sprawia, że zaczyna nam lecieć ślinka. Naukowcom z Finlandii po raz pierwszy udało się ustalić, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy uczuciem głodu wyzwalanym przez bodźce zewnętrzne a działaniem układu opioidowego w naszym mózgu.

Jak mózg steruje naszym apetytem na smaczne jedzenie?

Na łamach prestiżowego czasopisma naukowego „Translational Psychiatry” fińscy neurolodzy z Instytutu Badawczego Tukru PET Centre opisali wyniki badań na zwierzętach, które pozwoliły poznać szczegóły mechanizmu sterującego zachowaniami żywieniowymi i skłonnością do otyłości.

Okazuje się, że istotną rolę w tym procesie odgrywa system opioidowy oraz endokannabinoidowy, który bierze udział w wielu procesach fizjologicznych.

Apetyt u ludzi mogą wywołać zarówno sygnały płynące z wnętrza organizmu (np. wahania poziomu cukru we krwi), jak i bodźce zewnętrzne – np. reklamy żywności lub widok określonych pokarmów, na które część z nas jest bardziej podatna.

Na poziomie neurobiologicznym możemy się pod tym względem znacznie różnić pomiędzy sobą, a receptory opioidowe i endokannabinoidowe mogą pod wpływem tych czynników aktywować mózgowy układ nagrody zwany (ośrodkiem przyjemności), czyli zbiór struktur mózgowych związanych z motywacją i kontrolą naszego zachowania.

Co sprawia, że mamy ochotę jeść nawet wtedy, gdy jesteśmy syci?

Zmiany sygnałów wysyłanych przez receptory opioidowe i endokannabinoidowe mogą doprowadzić do zaburzeń odżywiania i w znacznym stopniu przyczynić się do problemów z utrzymaniem prawidłowej masy ciała i otyłości – uważają fińscy naukowcy.

Zdaniem prof. Tatu Kandonen, jednej z głównych autorek nowego badania na ten temat, tendencja do tego, by sięgać po jedzenie w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne (np. na widok apetycznego pożywienia) jest tym większa, im mniej jest w naszym mózgu miejsc, w których może dochodzić do wiązania opioidów. Endokannabinoidy mogą z kolei mieć wpływ na różne typy zachowań żywieniowych.

Rozwój badań dotyczących układu opioidowego zdaniem fińskich neurologów może mieć kluczowe znaczenie w opracowaniu skutecznych leków na otyłość u ludzi.

