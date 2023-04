Te choroby mogą być wynikiem hipowitaminozy, czyli niedoboru witamin

Hipowitaminoza może występować na skutek niedoboru witamin w diecie (hipowitaminoza pierwotna), ale też w efekcie upośledzenia wchłaniania witamin z pożywienia lub zwiększonego zapotrzebowania w czasie ciąży (hipowitaminoza wtórna) oraz w przebiegu niektórych chorób (np. niedoczynności tarczycy, chorobie Leśniowskiego-Crohna, zapaleniu trzustki). Niedobory witamin prowadzą do zaburzenia funkcjonowania organizmu, a nawet groźnych chorób.

Do czego może doprowadzić niedobór witaminy D3?

Witamina D3 jest wytwarzana pod wpływem promieni słonecznych oraz wchłaniana wraz z pokarmem. Problem niedoboru tej witaminy występuje w zwłaszcza w krajach, gdzie jest małe nasłonecznienie, bo do naturalnej syntezy tej witaminy w organizmie potrzebna jest energia słoneczna.

Dlatego niedobory tej witaminy w Polsce diagnozowane są głównie wiosną, bo w zimę mało przebywamy na słońcu. Niedobór witaminy D może prowadzić nie tylko do krzywicy czy osteoporozy, ale także, o czym świadczą najnowsze badania medyczne, do zaburzeń funkcjonowania systemu immunologicznego, choroby Hashimoto oraz chorób psychicznych.

Na jakie choroby narażone są osoby z niedoborem witaminy C?

Na niedobór witaminy C narażone są zwłaszcza osoby, które nałogowo pala papierosy i często sięgają po alkohol. Chociaż witamina ta kojarzona jest głównie z układem odpornościowym organizmu i podawana jest chorym na przeziębienia, to nie jest to jej jedyna funkcja w organizmie. Niedobór witaminy C może powodować nie tylko zwiększona podatność na infekcje i zapalenia płuc, ale prowadzi również do schorzeń sercowo-naczyniowych i miażdżycy.

Witamina C jest silnym przeciwutleniaczem, który zwalcza wolne rodniki odpowiedzialne za uszkodzenia DNA. Jej niedobór może więc też zwiększać ryzyko zachorowania na nowotwory. Najnowsze badania wskazują również na związek witaminy C z metabolizmem energetycznym. Jej niedobór prowadzi do szybszego odkładania się tkanki tłuszczowej, zwłaszcza w okolicach brzucha. Niekorzystnie wpływa też na skórę, która staje się szorstka w dotyku.

Niedobór witaminy B12 a nasze zdrowie

Niedobór witaminy B12 (kobalaminy) jest bardzo groźny dla organizmu, a jego objawy łatwo zbagatelizować, ponieważ kojarzone są często ze stresem i niewyspaniem. Należą do nich najczęściej: zmęczenie, zawroty głowy czy problemy z koncentracją. Wchłanianie witaminy B12 z pożywienia zmniejsza się wraz z wiekiem i dlatego jej niedobór pojawia się najczęściej u osób po 40. roku życia. Wcześniej może wystąpić u osób na diecie wegańskiej, gdyż jej źródło stanowią produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym mięso, mleko i jajka.

Niedobór witaminy B12 grozi niedokrwistością megaloblastyczną. W wyniku tej choroby dochodzi do zaburzenia produkcji krwinek czerwonych, które stają się niezdolne do prawidłowej pracy i nie dostarczają wystarczającej ilości tlenu do komórek organizmu, co ma poważne konsekwencje dla zdrowia.

Jak skontrolować poziom witamin w organizmie?

Badanie pozwalające skontrolować poziom witamin wykonywane jest z krwi. Lekarze wskazują, żeby wykonać je profilaktycznie raz w roku.

