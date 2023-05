11 czynności, po których zawsze trzeba umyć ręce. Nie każdy o tym pamięta

O właściwej higienie rąk przypominają eksperci Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS). Na dłoniach znajdują się bakterie, które rozmnażają się i przenoszą na przedmioty, których dotykamy i ludzi, z którymi obcujemy. Ich liczna może przyprawić o zawrót głowy. „Każde dotknięcie klamki, banknotu czy poręczy w autobusie sprawia, że na ręce dostaje się od 100 do 10 tys. komórek drobnoustrojów” – podaje GIS.

11 sytuacji, po których zawsze trzeba myć ręce

Właściwa higiena rąk to kwestia zdrowia i profilaktyki wielu chorób. Dla wielu oczywiste jest, że ręce myjemy zawsze po przyjściu do domu czy przed posiłkiem. Jak podkreślają specjaliści GIS, w niektórych sytuacjach umycie rąk jest szczególnie ważne. I wymieniają 11 punktów:

Korzystanie z toalety domowej i publicznej; Powrót z ośrodka zdrowia; Powrót ze sklepu, szkoły, spaceru; Kontakt ze śmieciami; Każdorazowe dotykanie pieniędzy; Kichanie i kaszel; Witanie się z osobami; Odwiedzenie osoby chorej; Przygotowywanie posiłków; Kontakt ze zwierzętami; Widoczne zabrudzenia na dłoniach.

Jak prawidłowo umyć ręce?

Do umycia rąk potrzebne jest mydło (najlepiej w płynie), ciepła woda i ręcznik. Ręce należy myc ok. 30 sekund. Dłonie trzeba najpierw namoczyć, nabrać odpowiednią ilość mydła i rozprowadzić je po powierzchni rąk, pocierać rozprostowane dłonie i umyć przestrzenie między pacami, grzbiety palców i okolice kciuków. Na koniec dobrze spłukać wodą i wytrzeć ręce do sucha. Warto pamiętać, że myjąc ręce w miejscu publicznym, nie należy dotykać klamek, drzwi oraz innych elementów wyposażenia.

Czytaj też:

Czy trzeba odrobaczać się profilaktycznie? Lekarka wyjaśnia, komu potrzebne jest odrobaczanieCzytaj też:

Czy trzeba myć jajka przed włożeniem do lodówki? Wiele osób popełnia ten błąd