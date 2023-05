Został ci krem przeciwsłoneczny z zeszłego roku? Dermatolodzy ostrzegają

Ochrona przed słońcem to podstawa dbania o zdrowie skóry. Dlatego przed każdym wyjściem należy nakładać preparaty z odpowiednimi filtrami. Wiele osób trzyma zeszłoroczne tubki. Czy można ich użyć?

Wyrzuć stare opakowania kremów przeciwsłonecznych!

Prof. Eckhard Breitbart, niemiecki dermatolog cytowany przez Berliner Kurier nie ma wątpliwości: „Nie smaruj się kremem z filtrem, którego używasz od zeszłego lata”. Radzi, aby kupić nową tubkę w supermarkecie lub aptece. Jak tłumaczy, otwarty krem utlenia się, a ten proces oznacza, że właściwości składników się zmieniają. To sprawia, że krem może stracić swoje funkcje ochronne, a w efekcie doprowadzić do poparzeń skóry.

Ale to nie wszystko. Prof. Breitbart przypomina, że niektóre składniki przechowywane zbyt długo, mogą być szkodliwe i na dowód przywołuje badania francuskich i amerykańskich naukowców zrealizowane w 2021 roku. Okazało się, że zawarty w niektórych kremach oktokrylen chroniący przed promieniowaniem UV, z czasem zmieniał się w benzofenony, które są uważane za potencjalnie rakotwórcze.

Jak ocenić przydatność kremu przeciwsłonecznego?

Na kosmetykach, także tych przeznaczonych do ochrony przed słońcem, zawsze jest podana nie tylko data trwałości, ale też czas, jaki można dany specyfik przechowywać po otwarciu. To symbol otwartego słoiczka i oznaczenie czasu, np. 12M (czyli 12 miesięcy). Mało kto pamięta, kiedy otwierał kosmetyk, dlatego tę datę zawsze warto zapisać sobie na opakowaniu wodoodpornym flamastrem. Jeśli nie masz pewności co do kosmetyków z ubiegłego lata, po prostu lepiej je wyrzuć.

