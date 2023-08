Jak prawidłowo robić siku? Wiele osób popełnia jeden podstawowy błąd

Robienie siku przychodzi nam naturalnie. Niewiele osób zastanawia się, jak prawidłowo wykonać tę fizjologiczną czynność. To duży błąd. Okazuje się bowiem, że to, jaką pozycję przyjmujemy na sedesie podczas oddawania moczu, ma kluczowe znaczenie dla właściwego funkcjonowania mięśni dna miednicy.

Jak prawidłowo robić siku?

Usiądź na sedesie z lekko rozstawionymi nogami. Wyprostuj plecy i oprzyj stopy na podłodze (najlepiej na lekkim podwyższeniu). Dzięki temu kolana znajdą się nieco powyżej bioder, co ułatwi opróżnianie pęcherza. To – jak wskazuje terapeutka mięśni dna miednicy Katarzyna Wawrzycka – najbardziej naturalna, a jednocześnie najbezpieczniejsza pozycja do oddawania moczu. Jej przyjęcie pozwala zaspokoić tę potrzebę fizjologiczną bez wysiłku czy nacisku.

„Parcie jest ogromnym obciążeniem dla mięśni dna miednicy i aparatu więzadłowego podtrzymujące organy miednicy mniejszej. Kobiety cierpiące na nawykowe zaparcia bardzo często mają problemy z obniżeniem narządów. Pomyśl, ile razy dziennie korzystasz z toalety, pomnóż to przez lata swojego życia i wyobraź sobie, jak duże obciążenie fundujesz swoim organom, prąc lub naciskając podczas wypróżniania” – pisze na swoim blogu ekspertka.

Natomiast doktor Teresa Irvin, specjalistka w zakresie ginekologii i urologii, która w mediach społecznościowych popularyzuje wiedzę między innymi na temat prawidłowych nawyków toaletowych radzi, by dodatkowo oprzeć łokcie na kolanach podczas mikcji. Bardzo ważne jest również to, by rozluźnić mięśnie Kegla i podejść do wykonywania wskazanej czynności z dużym spokojem. W tym przypadku pośpiech nie jest najlepszym doradcą. Należy również unikać pozycji na tak zwanego narciarza lub kowboja (kucania w powietrzu). Tę „technikę” często stosujemy, gdy musimy skorzystać z publicznej toalety. To duży błąd.

Czym grozi nieprawidłowe oddawanie moczu?

Przyjęcie niewłaściwej pozycji podczas mikcji może skutkować zaleganiem moczu w pęcherzu. Ten stan sprzyja natomiast powstawaniu różnego rodzaju infekcji i stanów zapalnych w obrębie układu moczowo-płciowego. Trzeba też pamiętać o tym, by nie sikać „na zapas” ani nie wstrzymywać potrzeby oddania moczu. Może to bowiem doprowadzić do rozregulowania naturalnego rytmu wydalania. Zdrowa kobieta powinna oddawać mocz od 3 do 7 razy na dzień. Nie zapomnij przy tym o wypijaniu odpowiedniej ilości płynów i nawodnieniu organizmu.

