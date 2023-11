Lekarka napisała o jednej zasadzie przy myciu zębów. „Największe kłamstwo mojego dzieciństwa”

Ewa Stawiarska to lekarka, która prowadzi na Instagramie popularny profil @lekarka_od_7_boleści. W najnowszym wpisie podzieliła się listą zdrowych nawyków, które sama wdrożyła w życie po trzydziestce. „Nie wiem, jak u Ciebie, ale u mnie wdrażanie zdrowych nawyków to nieustanne uczenie się na błędach… Niby, jako lekarka, mam dość dużą świadomość tego, co jest zdrowe, a czego lepiej unikać, jednak wiedza to jedno. Wdrożenie w życie to już zupełnie inna bajka” – napisała. Na jej liście znalazło się płukanie zębów po ich umyciu – a dokładnie brak płukania.

Płukanie zębów po myciu – to błąd!

„Tych rzeczy nie robiłam jeszcze do niedawna. Do części byłam sceptycznie nastawiona, o innych wiedziałam, ale «tak jakoś wyszło». Od jakiegoś czasu je robię i naprawdę muszę przyznać, że działają! Częstuj się więc i zaproś zdrowie do swojego życia” – napisała lekarka na wstępie i zdradziła, że po myciu zębów przestała płukać jamę ustną wodą. "To, że tak trzeba, to chyba największe kłamstwo mojego dzieciństwa. Najlepsza kolejność to: niktowanie – płukanie – mycie pastą – KONIEC. W ten sposób mycie jest najdokładniejsze, a składniki pasty utrzymują się dłużej w jamie ustnej" – podkreśliła. Okazało się, że to było zaskoczeniem również dla części jej fanów. "Pierwsze słyszę, ale spróbuję" – napisała jedna z instagramowiczek.

Mycie zębów w Polsce

Jak ważne jest przypominanie o właściwej higienie jamy ustnej, pokazują różne badania. 92 proc. nastolatków w Polsce i 99 proc. dorosłych ma próchnicę, a wiele osób korzysta z pomocy stomatologa dopiero wówczas, kiedy boli je ząb. Nawet 4 miliony Polaków w ogóle nie myje zębów.

Warto pamiętać, że zaniedbane zęby wpływają na zdrowie naszego całego ciała. Nieleczona próchnica, wady zgryzu lub bruksizm mogą powodować też inne dolegliwości. Dobrze mieć świadomość, że regularna higiena zębów pozwala pozbyć się wszelkich bakterii i zarazków, które dostają się do naszego organizmu przez jamę ustną.

