Krwiodawcy stracą ważny przywilej. Zobacz, co się zmieni z końcem roku

Krwiodawcy mogli liczyć na ulgę, która upoważniała do zakupu biletów kolejowych po obniżonej cenie. Upust wynosił 33 procent. Rząd wprowadził ją w styczniu 2021 roku w czasie pandemii COVID-19. Niedługo ta zniżka przestanie obowiązywać. Można z niej skorzystać tylko do 30 grudnia 2023 roku.

Krwiodawcy zapłacą więcej za przejazdy kolejowe

„W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, informujemy, że honorowi dawcy krwi uprawnieni do ulgi 33%, mogą skorzystać z przejazdów pociągami PKP Intercity na podstawie biletów z tą ulgą maksymalnie do 30 grudnia 2023 roku włącznie, pod warunkiem posiadania ważnego zaświadczenia poświadczającego uprawnienie do tej ulgi, które zostało wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca 2023 r. (uprawnienie przysługuje przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia)” – czytamy na stronie internetowej PKP Intercity. Zniżka dotyczy biletów jednorazowych i przejazdów w klasie 1 i 2 pociągów TLK i IC oraz 2 pociągów EIC i EIP. Do skorzystania z ulgi uprawnia zaświadczenie wydane przez:

regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (MSWiA).

Dokument jest ważny przez pół roku, licząc od daty wystawienia. Powinien on zawierać następujące dane: datę wydania, imię i nazwisko krwiodawcy, jego numer PESEL, a także informację o oddaniu minimum 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po przebytej chorobie COVID‑19.

Jak zostać honorowym dawcą krwi?

Tytuł honorowego dawcy krwi mogą uzyskać kobiety, które oddały minimum 5 litrów krwi lub jej składników. W przypadku mężczyzn ten „limit” jest wyższy i wynosi 6 litrów. Ci krwiodawcy powinni złożyć stosowny wniosek do Polskiego Czerwonego Krzyża, stowarzyszenia lub klubu honorowych dawców krwi bądź centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający ilość oddanej krwi otrzymany w centrum krwiodawstwa.

Na jakie przywileje mogą liczyć honorowi krwiodawcy?

Ulga na bilety kolejowe to niejedyny przywilej, z jakiego mogą skorzystać dawcy krwi. Osobom z tytułem honorowego krwiodawcy przysługuje również

ulga podatkowa w wysokości uzależnionej od ilości oddanej krwi,

zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,

bezpłatne leki,

prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych i farmaceutycznych poza kolejnością,

zwrot kosztów przejazdu do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

posiłek regeneracyjny.

Dodatkowo dawcom rzadkich grup krwi (B+, B-, AB+, AB-) i tym, którzy przed pobraniem zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym procedurom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego.

