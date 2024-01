Czym grozi połknięcie kapsułki do prania przez dziecko? Konsekwencje mogą być tragiczne

Kapsułki do prania są niesamowicie wygodne w użyciu – nie trzeba odmierzać i wsypywać proszku, wystarczy wrzucić do bębna już gotową kapsułkę. Są proste i szybkie, ale okazuje się, że również szalenie niebezpieczne. Na szkodliwe działanie kapsułek do prania szczególnie narażone są małe dzieci – wynika to z faktu, że kapsułki są kolorowe, a przez to wyglądają apetycznie dla maluchów. Dodatkowo mają przyjemną teksturę i co najważniejsze – są niewielkich rozmiarów, czyli idealnie mieszczą się do buzi maluszka „na jeden kęs”. Rośnie jednak też ilość osób poszkodowanych wśród młodzieży, a także ludzi starszych.

Tysiące zatruć kapsułkami do prania – wyniki badania

Badanie na temat kapsułek do prania przeprowadzili specjaliści z Center for Injury Research and Policy Abigail Wexner Research Institute przy Nationwide Children's Hospital (Columbus w stanie Ohio, USA) oraz Central Ohio Poison Cente. Poddali oni analizie trendy w liczbie wezwań do ośrodków zatruć w całym kraju wynikające z narażenia na szkodliwość takich płynnych detergentów do prania. Choć na przestrzeni lat zauważono spadek narażenia na kontakt z takimi kapsułkami wśród dzieci poniżej 6. roku życia, to nadal zdarzają się takie przypadki. Dodatkowo takich niebezpiecznych epizodów przybywa wśród starszych dzieci, nastolatków oraz seniorów. Naukowcy chcą ustalić, jak można zmniejszyć toksyczność kapsułek do prania w przypadku ich ewentualnego połknięcia.

Z badania wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat jego trwania, ośrodki kontroli zatruć w USA otrzymały 36 279 telefonów związanych z narażeniem na kontakt z kapsułkami płynnych detergentów do prania. Zgłoszenia zazwyczaj dotyczyły dzieci poniżej 6. roku życia – było to 87 procent. Wśród zgłoszeń 97 procent dotyczyło pojedynczej substancji, a do 99 procent zdarzeń doszło w miejscu zamieszkania. Około 6 procent przypadków narażenia na pojedynczą substancję spowodowało poważne skutki zdrowotne. W czasie badania odnotowano także dziewięć zgonów związanych ze spożyciem kapsułek do prania (były to osoby dorosłe, siedem z nich miało powyżej 70 lat). Od 2014 do 2022 roku odnotowano 114 826 przypadków ekspozycji na płynne opakowania detergentów do prania (kapsułek do prania), zarówno pojedynczych, jak i wielosubstancyjnych.

Kapsułki do prania są niezwykle niebezpieczne dla zdrowia

Amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention już w 2012 roku ostrzegało przed szkodliwością spożywania kapsułek do prania. Między 2012 a 2013 rokiem odnotowano ponad 7 000 przypadków połknięcia takiej kapsułki przez dziecko poniżej 5. roku życia. Żeby zmniejszyć zagrożenia, producenci kapsułek wprowadzili szereg zmian, takich jak między innymi:



umieszczenie ostrzeżeń,

nieprzezroczyste opakowania na kapsułki,

wzmocnienie osłonki produktu,

dodanie środka chemicznego o bardzo gorzkim smaku.

Mimo nacisku na zwiększenie bezpieczeństwa w tej kwestii – w internecie odbywały się dyskusje na temat „apetycznego wyglądu kapsułek”, które były nazywane „zakazanym owocem” (internauci zestawiali je na zdjęciach z jedzeniem). Z kolei w 2018 roku pojawiło się internetowe wyzwanie, podczas którego ludzie przed kamerą żuli lub połykali kapsułki. Internetowy trend spowodował, że zaledwie w styczniu tego roku doszło do tylu niebezpiecznych incydentów, co w ciągu poprzednich dwóch lat. W efekcie zaczęto wycofywać filmiki.

Czym może skutkować połknięcie kapsułki do prania?

Połknięcie kapsułki do prania może skutkować nudnościami, wymiotami i biegunką, jednak może też mieć znacznie poważniejsze konsekwencje, z których część osób nie zdaje sobie sprawy. Takim szkodliwym efektem mogą być również trudności z połykaniem w wyniku uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku (czasami wymaga to leczenia operacyjnego). Zdarzały się jednak też przypadki, że dochodziło do:



drgawek,

uszkodzeń układu oddechowego (które wymagały podłączenia do respiratora),

zaburzeń funkcjonowania nerek,

zaburzeń poziomu elektrolitów.

Choć mało osób zdaje sobie z tego sprawę, to połknięcie kapsułki do prania jest znacznie bardziej niebezpieczne niż połknięcie płynu lub proszku do prania – wynika to ze szkodliwych, wysoce skoncentrowanych detergentów umieszczonych w kapsułkach do prania. Wśród składników znajduje się także alkohol etylowy oraz nadtlenek wodoru (woda utleniona).

Jak chronić dzieci przed połknięciem kapsułki do prania?

Bardzo ważne są działania osób dorosłych w celu ochrony najmłodszych przed ewentualnym połknięciem kapsułki do prania. Pediatrzy oraz inni pracownicy służby zdrowia podkreślają, jak ważne jest edukowanie rodzin w kwestii niebezpieczeństwa takich kapsułek do prania. Szalenie istotne jest odpowiednie przechowywanie tego produktu. Opiekunowie dzieci poniżej 6. roku życia (ale też osób z demencją lub niepełnosprawnością intelektualną) powinni używać tradycyjnych detergentów do prania zamiast kapsułek.

Jak uchronić dziecko przed połknięciem kapsułek do prania? Pamiętajcie o tym, by:



kapsułki do prania trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci (na przykład zamykanej szafce na wysokości, do której dziecko nie ma dostępu),

jeśli macie taką możliwość – drzwi szafki, w której trzymacie kapsułki, zaopatrzcie w specjalną blokadę,

wytłumaczyć dziecku, że kapsułki do prania są niebezpieczne i nie powinno ich dotykać ani wkładać do ust (przypominajcie też o tym często maluchom),

podczas robienia prania nie pozostawiajcie otwartych opakowań z kapsułkami w zasięgu dziecka.

