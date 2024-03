Można szybko i anonimowo złożyć skargę na lekarza. Została uruchomiona „specjalna skrzynka”

Z pewnością części z nas zdarzyło się być źle lub niewłaściwie potraktowanym przez lekarza. Jednym z praw przysługujących każdemu pacjentowi jest to do złożenia skargi na palcówkę, która świadczy usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Sytuacja tak samo wygląda w przypadku lekarzy. Przypomniała o tym ostatnio Naczelna Izba Lekarska, uruchamiając specjalną skrzynkę mailową na takie właśnie zgłoszenia.

NIL uruchomiłoamia specjalną skrzynkę na skargi na lekarzy

Naczelna Izba Lekarska 25 marca za pomocą platformy X (dawniej Twitter) poinformowała o stworzeniu specjalnej skrzynki e-mailowej, na którą każdy pacjent może zgłosić działanie lekarza, które było niezgodne z medycyną opartą na faktach i z kodeksem etyki lekarskiej, ale także wymagające interwencji treści w mediach społecznościowych oraz te, które uderzają w konkretnych lekarzy i całe środowisko. Naczelna Izba Lekarska poinformowała również, że ta specjalna skrzynka mailowa powstała w odpowiedzi na sugestie i zapotrzebowanie pacjentów.

Co stanie się po wysłaniu takiego maila przez pacjenta? „Zespół po analizie zgłoszeń będzie decydował o zgłoszeniu spraw do rzecznika odpowiedzialności zawodowej, działu prawnego lub organów ścigania” – czytamy w komunikacie Naczelnej Izby Lekarskiej. Mail, na który można wysyłać zgłoszenia, jest następujący: [email protected]. Co więcej, istotne jest również to, że takie skargi można składać anonimowo.

Zastrzeżenia dotyczące sposobu leczenia można także kierować do dyrektora placówki, w której pracuje lekarz (najlepiej zrobić to w pierwszej kolejności), a także Rzecznika Praw Pacjenta. Warto zapoznać się z prawami pacjenta. Sprawdźcie też, czy lekarz może odmówić przyjęcia pacjenta – zasady jasno to określają.

Jak można złożyć skargę na placówkę medyczną?

Skargę można złożyć również na placówkę, która ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, a której przedstawiciele zachowali się nieodpowiednio w stosunku do pacjenta. Pacjent może złożyć ją w oddziale wojewódzkim NFZ lub centrali NFZ w Warszawie. Sytuacje, w których taka skarga może być uzasadniona, to między innymi odmowa zapisania do lekarza lub wykonania świadczenia (gdy nie było ku temu przesłanek). Kolejnym powodem jest sytuacja, gdy pacjentowi kazano zapłacić za świadczenie, które powinno być wykonane w ramach ubezpieczenia NFZ, czyli bezpłatnie. Powodem mogą być również trudności z zapisaniem się do lekarza – na przykład, gdy zapisy możliwe są tylko osobiście lub w wyznaczone dni. Przyczyna to także otrzymanie recepty bez refundacji (która pacjentowi przysługuje).

Taką skargę do Narodowego Funduszu Zdrowia można złożyć:



pisemnie,

przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

za pomocą poczty elektronicznej,

ustnie (w danej placówce).

Pamiętajcie jednak, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest upoważniony do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy w procesie leczenia.

