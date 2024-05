Czy leki od psychiatry zmieniają osobowość? Specjalista mówi jasno, jak działają takie środki

Leki przepisane przez psychiatrę są niezwykle ważne w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych i chorób. W przypadku depresji leki antydepresyjne mogą pomóc w regulacji nastroju i poprawie jakości życia pacjenta. Dla osób cierpiących na zaburzenia lękowe leki przeciwlękowe mogą znacznie zmniejszyć objawy tego stanu, umożliwiając normalne funkcjonowanie. Każdy przypadek jest indywidualny, dlatego odpowiednie leki i dawkowanie są dobierane przez psychiatrę na podstawie szczegółowej oceny stanu zdrowia pacjenta. Zdarza się jednak, że pacjenci obawiają się tego, że leki przepisane przez psychiatrę zmienią ich osobowość.

Czy leki od psychiatry zmieniają osobowość?

Joanna Adamiak, lekarka, specjalistka psychiatrii, od 2014 roku intensywnie związana z leczeniem ambulatoryjnym, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego opublikowała na swoim Instagramie nagranie, w którym wskazała, jak bardzo szkodliwy jest mit, mówiący o tym, że leki od psychiatry zmieniają osobowość. Specjalistka podkreśliła, że powinien on zostać na stałe usunięty z naszego społeczeństwa, dodając, że to „cierpienie psychiczne zmienia człowieka”. Lekarka tłumaczy, że odpowiednie leki, które psychiatra przepisuje pacjentowi, mają za zadanie właśnie zmniejszać to cierpienie, a także odwracać negatywne skutki zaburzeń.

Jak działają leki przepisywane przez psychiatrę?

Jak tłumaczy ekspertka, aktualnie nie stosuje się żadnych leków, które w jakikolwiek sposób wpływałyby na styl bycia czy osobowość człowieka. Dodała również, że ona sama, mając świadomość tego, jak ważne jest, by pacjent rozumiał sens swojego leczenia, stara się zawsze wytłumaczyć na wizycie, po co takie leki są zalecone, jak długo dana osoba powinna je przyjmować, a także, w jaki sposób mają jej pomóc. Psychiatra alarmuje również, że rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat przyjmowania leków psychotropowych i wzbudzanie strachu wśród pacjentów może mieć tragiczne konsekwencje, na przykład nieleczona depresja może prowadzić do śmierci.

Należy pamiętać o tym, że przyjmowanie takich leków pozwala wrócić do zdrowia i cieszyć się znowu życiem. Dodatkowo poprawia sen i, jak podkreśla ekspertka, „zabiera lęk i liczne objawy somatyczne”. Lekarka wymienia również, że dzięki nim możliwy jest powrót do pracy, a także niekiedy uratowanie związku.

Zasady obowiązujące przy receptach na leki psychotropowe

Od 2 sierpnia 2023 roku lekarz, zanim przepisze pacjentowi środki psychotropowe, ma obowiązek, by sprawdzić, jakie leki pacjentowi przepisano wcześniej, co i w jakich dawkach zażywa. W tym celu może poprosić pacjenta o udostępnienie jego historii leczenia. Jeśli z kolei lekarz nie sprawdzi historii recept pacjenta, to przypomina mu o tym system, który blokuje możliwość wystawiania recepty na leki psychotropowe. Bez badania specjalista może wypisać osobie chorej receptę na takie leki tylko w sytuacji, gdy od poprzedniego badani minęło mniej niż trzy miesiące. Jeśli upłynęło więcej czasu – pacjent musi przyjść na badanie (może się ono odbyć w formie stacjonarnej lub teleporady). Pacjent może udostępnić lekarzowi historię swoich recept poprzez Internetowe Konto Pacjenta, aplikację na telefon mojeIKP, a także kod, który dostaje podczas wizyty SMS-em na telefon.

