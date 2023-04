Ten test pozwala zdiagnozować raka jajnika. Kiedy go wykonać i ile kosztuje?

Wykonanie tego testu pozwala na wczesnym etapie zdiagnozować zmiany w jajnikach. Jest to szczególnie ważne w przypadku raka jajnika, bo rozwija się on w organizmie i przez długi czas nie daje o sobie znać. Często zdarza się, że gdy choroba zostaje wykryta, na leczenie jest już za późno.

Każdego roku rak jajnika jest diagnozowany u ok. 3,5 tysięcy kobiet. W większości są to młode kobiety.

Test ROMA – co sprawdza i ile kosztuje?

Test ROMA przeprowadza się z krwi. Koszt badania to ok. 120 zł, a zawiera w sobie ocenę CA 125 i HE 4 oraz analizę matematyczną.

Jest to skuteczna metoda wykrywania zmian nowotworowych w jajnikach już w I i II stadium choroby. Łączy w sobie kilka stosowanych do tej pory metod. Umożliwia oszacowanie w matematyczny, procentowy sposób ryzyka powstania nabłonkowego raka jajnika na podstawie stężenia markerów CA 125 i HE4 przy uwzględnieniu różnic dla kobiet przed i po menopauzie, a także innych czynników.

Test ROMA na:



oznaczeniu wysokości stężenia markera CA 125,

oznaczeniu wysokości stężenia markera HA4,

analizie statystycznej – przeprowadza się ją z zastosowaniem specjalnie do tego celu opracowanego algorytmu matematycznego, który na podstawie zebranych informacji pozwala ocenić wysokość ryzyka określonej choroby.

Wynik testu ROMA – jak zinterpretować?

Wyniki badania dzieli się na dwie kategorie. Mają one różne wartości:

dla kobiet przed menopauzą o wysokim ryzyku rozwoju raka jajnika świadczy wynik 7,4 proc. i więcej ,

o wysokim ryzyku rozwoju raka jajnika , dla kobiet po menopauzie o wysokim ryzyku rozwoju raka jajnika świadczy wynik 25,3 proc. i więcej.

Test ROMA pozwala zakwalifikować pacjentkę do odpowiedniej grupy i poddać odpowiedniemu leczeniu lub skierować na dalszą diagnostykę.

Kiedy wykonuje się test ROMA?

Wskazaniem do wykonania testu ROMA jest wystąpienie takich objawów jak:



wzdęcia, zaparcia, zmęczenie, ból, uczucie pełności w brzuchu,

ból w miednicy,

powiększenie obwodu brzucha,



złe samopoczucie i utrata apetytu,

osłabienie,

uczucie ucisku i parcia w podbrzuszu, ból przy oddawaniu moczu,

krwawienia z pochwy.

Ponadto wskazaniami do zrobienia testy ROMA są:



zmiany w obrębie miednicy mniejszej sugerujące nowotwór,

planowane leczenie chirurgiczne zdiagnozowanych zmian,

zakwalifikowanie pacjentki do leczenia onkologicznego.

Testu ROMA nie wykonuje się u kobiet poniżej 18 roku życia.

