Zrób badania i weź udział w loterii. To ostatnia szansa

Program nie kończy się 31 maja, ale to ostatni dzień, kiedy można się zgłosić na badania i wziąć udział w loterii. Jak przypomina serwis pacjencki pacjent.gov.pl – program będzie trwać do końca roku, jednak w loterii możesz wziąć udział tylko wtedy, gdy do końca maja wypełnisz ankietę, w której odpowiesz na proste pytania dotyczące swojego zdrowia. Do wygrania są m.in. karty sportowe, bony podarunkowe, rowery, bieżnie i sprzęt elektroniczny.

Jak wziąć udział w programie bezpłatnych badań?

Żeby uzyskać skierowanie na badania, trzeba wypełnić ankietę. Można to zrobić na kilka sposobów: na Internetowym Koncie Pacjenta, w aplikacji mojeIKP, telefonicznie (pod numerem 22 735 39 53) albo osobiście w przychodni POZ, która bierze udział w programie. Na podstawie odpowiedzi otrzymasz e-skierowanie na dobrany indywidualnie pakiet badań laboratoryjnych. E-skierowanie otrzymasz w aplikacji mojeKP, mailem, lub dostaniesz kod SMS-em.

Profilaktyka 40 plus nie cieszy się popularnością

Program bezpłatnych badań, mimo przedłużania (pierwotnie program miał trwać tylko pół roku) i zachęt w postaci losowania nagród, od samego początku nie cieszy się dużym zainteresowaniem. Uprawnionych do bezpłatnych badań jest ok. 20 milionów osób. Na początku grudnia 2022 roku Narodowy Fundusz Zdrowia podawał, że w sumie, od początku trwania programu, wystawiono niespełna 800 tysięcy skierowań. Trzeba dodać, że program trwa od lipca 2021 roku i jego celem było zachęcenie Polaków do regularnych badań profilaktycznych.

Skąd tak małe zainteresowanie? Eksperci od początku zwracali uwagę na kilka aspektów. To z jednej strony niska wycena badań, ale z drugiej niedostępność dla pacjentów, bo badania można zrealizować jedynie w wybranych placówkach. Pojawiły się też głosy, że algorytm po wypełnieniu ankiety, nie zawsze dobiera badania, które rzeczywiście byłyby potrzebne konkretnemu pacjentowi, a oferta diagnostyczna programu jest ograniczona.

