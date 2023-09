Nowotwory atakują już 40-latków. Jak uniknąć raka w młodym wieku?

Już dawno choroba nowotworowa przestała kojarzyć się głównie z seniorami. Rak nie oszczędza osób w wieku produkcyjnym, a nawet dzieci. Naukowcy z Uniwersytetu Edynburskiego oraz ze Szkoły Medycznej Chińskiego Uniwersytetu Zhejiang w Hangzhou ostrzegają, że największa plaga zachorowań wśród młodych ludzi dopiero przed nami.



Nowotwory u młodych ludzi – niepokojące dane

Naukowcy postanowili przeanalizować dane z 204 krajów, dotyczące zachorowań na 29 rodzajów nowotworów. Przedmiotem ich rozważań były czynniki ryzyka w poszczególnych przypadkach, przebieg choroby, leczenie, konsekwencje zdrowotne i wreszcie – zgony z powodu raka. Skupili się na osobach w wieku od 14 do 49 lat, u których zdiagnozowano raka – w tej grupie najczęściej jest uznawany za „nowotwór we wczesnym stadium”. Próbowali odkryć też, z jakich powodów na przestrzeni prawie 30 lat (od 1990 do 2019 roku) liczba zachorowań na raka i zgonów z jego powodu drastycznie wzrosła. Bo co do tego nie ma wątpliwości, o czym naukowcy poinformowali na łamach medycznego pisma „BMJ Oncology”.

O ile w 1990 roku na świecie odnotowano mniej niż 2 miliony zachorowań na nowotwory u osób poniżej 50-tki, to już w 2019 roku było to 3,26 miliona przypadków.Oznacza to wzrost liczby zachorowań na raka o prawie 80 procent.

Na te nowotwory najczęściej chorują młodzi ludzie

Z raportu wynika, że najczęściej młodzi ludzie umierają z powodu: raka piersi, tchawicy, płuc, żołądka i jelita grubego. W skali globalnej drastycznie wzrosły zachorowania na raka tchawicy i prostaty. Widać też wyraźny wzrost zachorowań na raka nerki i jajnika. Młodzi ludzie chorują też m.in. na raka wątroby, skóry (czerniaka), białaczkę.

Najbardziej narażeni na zachorowania na raka są młodzi mieszkańcy Ameryki Północnej, Oceanii, Europy Zachodniej i Azji Środkowej. Zdaniem naukowców nowotwory w młodszej populacji coraz częściej mają bardzo agresywny przebieg, mimo rozwoju medycyny i dostępu do coraz bardziej nowoczesnych terapii.

Dlaczego młodzi ludzie chorują na raka?

Zdaniem autorów badania, główne powody wzrostu zachorowań na raka, to:

czynniki genetyczne,

niewłaściwa dieta (bogata w czerwone mięso, przetworzone produkty, ze zbyt dużą ilością soli i cukrów),

otyłość,



palenie tytoniu,

picie alkoholu,

brak aktywności fizycznej,

ekspozycja na promieniowanie UV.

Jak można zapobiegać nowotworom?

Wyniki badania nie pozostawiają złudzeń – w ciągu najbliższych 7 lat ma nastąpić kolejny wzrost zachorowań na nowotwory wśród osób do 50 roku życia – nawet o 31 procent. Natomiast liczba zgonów ma zwiększyć się o 21 procent, zwłaszcza wśród osób po czterdziestym roku życia. Ale badacze jednocześnie zaznaczają, że można zapobiec tej niepokojącej fali.

Zdaniem dr Claire Knight z Cancer Research UK najważniejsze jest wykonywanie badań przesiewowych oraz prowadzenie zdrowego stylu życia. Trzeba zacząć od rzucenia nałogów (przede wszystkim chodzi o palenie papierosów), wprowadzenia do swojego życia odpowiednio zbilansowanej diety. Nie można zapominać o aktywności fizycznej i ochroną przed słońcem, także w pochmurne dni. Bardzo ważne jest też, aby nie lekceważyć niepokojących objawów, jak powiększone węzły chłonne, nagłe osłabienie, utrata wagi, zmiany na skórze, stwardnienia w ciele, nagłe problemy z wypróżnianiem, zmiana głosu czy krwawienia z dróg rodnych czy odbytu.

