Marihuana medyczna skuteczna w walce z bólem nowotworowym i przy chorobie Parkinsona

Medyczna marihuana to marihuana stosowana do celów leczniczych. Do jej produkcji stosuje się siewne odmiany konopi. Zawiera ona duże ilości kannabidiolu (CBD), natomiast małe ilości tetrahydrokannabinol (THC), dzięki czemu nie wykazuje działania psychoaktywnego, które cechuje konopie indyjskie. Obie z tych substancji oddziałują na receptory układu endokannabinoidowego ulokowane w układzie nerwowym i immunologicznym. Układ endokannabinoidowy odpowiada m.in.: za kontrolę bólu, sen, nastrój i apetyt.

Stosowanie marihuany do celów medycznych jest w Polsce legalne

Od 2017 roku Polska stała się 44 krajem na świecie i 12 europejskim (jednym z nielicznych w Europie Środkowo-Wschodniej), który zalegalizował marihuanę do celów leczniczych.



Według obowiązującego prawa marihuana lecznicza może być przepisana pacjentowi przez każdego lekarza, z wyjątkiem lekarza weterynarii. Receptę realizujemy w aptece, ale niestety w Polsce dostępność leku wciąż jest dużym problemem. Wynika to z przerw w dostawach suszu – wyjaśnia dr Magdalena Nita dyrektor ds. medycznych Centrum Medycyny Konopnej.

Marihuana leczy ból towarzyszący chorobie nowotworowej

W ostatnich latach marihuana medyczna stała się w pełni uznaną formą terapii uzupełniającej w leczeniu objawów choroby nowotworowej. Zmniejsza namnażanie się komórek rakowych, a także łagodzi konsekwencje stosowanej chemioterapii. Badania prowadzone w grupie 3 tysięcy pacjentów chorych na raka, którzy przyjmowali leczniczą marihuanę, na które powołuje się Centrum Medycyny Konopnej, wykazały u 69,5 proc. badanych poprawę jakości życia po zastosowaniu 6-miesięcznej terapii. U 70,8 proc. badanych zmniejszyły się problemy ze snem, u 55,9 proc. zmniejszył się poziom lęku i objawy depresji, a u 54,7 proc. ustąpiły wymioty.

Należy podkreślić, że terapia medyczną marihuaną jest w głównej mierze leczeniem objawowym, podobnie jak w przypadku leków przeciwbólowych, na nadciśnienie tętnicze czy cukrzycę. Nie ma wystarczających dowodów naukowych na to, że ma potencjał modyfikujący jego przebieg. Wokół terapii często pojawia się sporo dezinformacji, jak np. to, że marihuana leczy raka – mówi dr Magdalena Nita.

Ekspertka podkreśla, że ważne jest, aby terapia była prowadzona pod okiem doświadczonego lekarza, który zna ograniczenia marihuany leczniczej i ma wiedzę na jej temat.

Leczenie choroby Parkinsona medyczną marihuaną

Medyczna marihuana uważana jest za skuteczny środek wspomagający leczenie pacjentów z chorobą Parkinsona. Spowalnia rozwój choroby dzięki ochronnemu oddziaływaniu na komórki mózgowe. Zawarte w konopiach indyjskich: tetrahydrokannabinol (THC) i kannabidiol (CBD) wspierają powstawanie nowych mitochondriów i chronią przed uszkodzeniami. Kannabinoidy wykazują pozytywny wpływ na najbardziej uporczywe objaw choroby: drżenie kończyn i utrudnienia w poruszaniu. Łagodzą również dolegliwości bólowe i wpływają na poprawę nastroju.

Inne zastosowanie medycznej marihuany

Medyczna marihuana znajduje również zastosowanie w leczeniu problemów zdrowotnych z obszarów takich jak m.in. reumatologia, psychiatria, ginekologia czy dermatologia. Najczęściej wymieniane schorzenia, w których stosuje się marihuanę leczniczą to:

stwardnienie rozsiane, czyli SM – w tym wypadku stosowane leki, łagodzą skutki zbyt silnego napięcia mięśniowego;

padaczka – dzięki stosowaniu medycznej marihuany można znacznie zmniejszyć ilość ataków;

cukrzyca – marihuana może zwiększać poziom insuliny, a nawet zmniejszać ryzyko stanu przedcukrzycowego;

łuszczyca – marihuana jest składnikiem kremów i maści, które mogą łagodzić objawy chorób i pozytywnie wpłynąć na wygląd skóry.

