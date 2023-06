Rybi olej i czosnek na nadciśnienie. Czy suplementy diety mogą unormować ciśnienie?

Nadciśnienie trzeba leczyć. I nie chodzi jedynie o przyjmowanie leków, ale też zmiany w stylu życia: to m.in. aktywność fizyczna, redukcja masy ciała czy ograniczanie soli w diecie. Ale jednocześnie lekarze są zgodni: w większości przypadków niezbędna jest farmakoterapia.

Czy suplementy diety unormują ciśnienie?

W wytycznych dotyczących leczenia nadciśnienia, nie ma mowy o suplementach, ponieważ nie mają udowodnionego działania hipotensyjnego, czyli obniżającego ciśnienie krwi. Dla przykładu autorzy jednego z badań (Dunn AD al. Am J Hypertens 2001) przeanalizowali ponad 2,5 tysiąca stron internetowych, aby prześledzić różne doniesienia na temat substancji reklamowanych jako środki na nadciśnienie. Okazało się, że 12 na 14 substancji, które rzekomo miały obniżać ciśnienie, w innej literaturze miały udokumentowane działanie hipertensyjne, czyli powodujące wzrost ciśnienia.

Jak wyjaśniała podczas I Krakowskiej Konferencji Hipertensjologicznej dr hab. med. Wiktoria Wojciechowska z I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego UJ CM Kraków, są prace, które potwierdzają taki efekt hipotensyjny dla pięciu substancji: oleju rybiego, czosnku, koenzymu Q10, witaminy C i L-argininy. Jest jednak ważne zastrzeżenie. – Autorzy nie doszukali się ani jednego badania z randomizacją, ani jednego badania większego, które obejmowałoby co najmniej 100 osób. Nie znaleźli żadnego systemowego opracowania, jaka dawka suplementu powinna być podana, w jakim czasie i kiedy możemy się spodziewać obniżki ciśnienia. Co więcej, autorzy podkreślają, że dla tych preparatów można znaleźć opracowania, gdzie obserwowany jest efekt hipertensyjny i – co najważniejsze – żaden z tych suplementów nie redukuje twardych punktów końcowych, do których w efekcie obniżenia ciśnienia dążymy, a więc udaru, zawału i niewydolności serca jako konsekwencji nieleczonego nadciśnienia – podkreśliła cytowana przez PAP specjalistka.

Czy suplementy polecane na nadciśnienie mogą zaszkodzić?

Leczenie nadciśnienia jest procesem, który musi potrwać. I choć według większości naukowców suplementy nie będą pomocne w obniżaniu nadciśnienia, to jednocześnie nie są one do końca bezpieczne, ponieważ mogą wchodzić w interakcje z lekami już przyjmowanymi przez pacjenta. Dlatego zawsze trzeba informować lekarza nie tylko o przyjmowanych innych lekach, ale też wszelkich suplementach diety (to np. witaminy, preparaty ziołowe).

Przyjmowane na własną rękę suplementy diety (nie tylko te mające zadziałać przeciwnadciśnieniowo) mogą też wywołać skutki uboczne. – Jak wynika z kanadyjskiego rejestru działań niepożądanych, przez rok odebrano 300 telefonów, które dotyczyły suplementów diety. Większość objawów była łagodna, ale w 8 przypadkach pacjenci wymagali hospitalizacji. Dużo jest też w literaturze medycznej opisów w przypadków drastycznych powikłań spowodowanych suplementami diety jak np. przypadek 65-letniego mężczyzny nagminnie używającego różnych suplementów, u którego wystąpiły bardzo ciężkie powikłania, m.in ostre uszkodzenie nerek – opowiadała podczas swojego wykładu Wiktoria Wojciechowska.

