Zioła na cukrzycę – co warto stosować jako uzupełnienie terapii (nie zamiast leczenia)?

Cukrzyca zaliczana jest do grupy chorób metabolicznych. Zarówno cukrzyca typu 1, jak i cukrzyca typu 2 to schorzenia, które mogą doprowadzić do poważnych powikłań. W przypadku cukrzycy typu 2 częściej mamy do czynienia z bezobjawowym lub skąpoobjawowym początkiem choroby. Objawy cukrzycy to m.in. trudne do ugaszenia pragnienie, częste oddawanie moczu, osłabienie zdolności wysiłkowych, a także problemy z koncentracją.

Jak rozwija się cukrzyca?

Cukrzyca rozwija się na skutek upośledzenia naturalnych mechanizmów wydzielania insuliny. W przypadku cukrzycy typu 1 (cukrzycy insulinozależnej) trzustka przestaje produkować insulinę, co uniemożliwia prawidłowe wykorzystanie dostarczanej do organizmu glukozy. Na skutek braku insuliny poziom glukozy we krwi wzrasta po posiłku, jednak nie może być ona wykorzystana jako źródło energii dla komórek organizmu. Nadmiar glukozy jest wydalany wraz z moczem. W cukrzycy typu 2 (cukrzycy insulinoniezależnej) udział biorą dwa główne mechanizm. Po pierwsze dochodzi do nieprawidłowego wytwarzania i wydzielania insuliny w trzustce. Po drugie następuje spadek wrażliwości tkanek obwodowych na ten hormon (tzw. insulinooporność).

Zioła a leczenie cukrzycy

Leczenie cukrzycy jest niezbędne, bo choroba ta prowadzi do poważnych powikłań, zagrażając zdrowiu i życiu oraz zwiększając ryzyko rozwoju innych schorzeń. Objawy mogące świadczyć o cukrzycy są wskazaniem do pilnej konsultacji lekarskiej. Warto pamiętać, że tzw. zioła na cukrzycę nie zastąpią tradycyjnego leczenia, a także stosowania odpowiednio zbilansowanej diety. W leczeniu cukrzycy istotną rolę odgrywa również aktywność fizyczna.

Stosowane w odpowiedni sposób i po konsultacji z lekarzem prowadzącym zioła wspomagają leczenie cukrzycy, ponieważ zmniejszają wchłanianie cukrów ze spożywanych pokarmów, zwiększają wrażliwość tkanek na insulinę, a także obniżają poziom cukru we krwi.

W celu wspomagania leczenia możemy stosować zarówno ziołowe mieszanki dla diabetyków, jak i jednoskładnikowe herbatki. Wybór odpowiedniego preparatu powinien uwzględniać jakość i pochodzenie ziół.

Zioła na obniżenie cukru

Tradycyjnie stosowane zioła na obniżenie cukru we krwi to m.in.:



liść morwy białej – obniża poziom cukru we krwi, opóźniając rozkład dostarczanych do organizmu węglowodanów – dzięki morwie białej poziom cukru we krwi po spożytym posiłku nie wzrasta gwałtownie;

– obniża poziom cukru we krwi, opóźniając rozkład dostarczanych do organizmu węglowodanów – dzięki morwie białej poziom cukru we krwi po spożytym posiłku nie wzrasta gwałtownie; ziele rutwicy lekarskiej – zawiera pochodne guanidyny oraz sole chromu, które skutecznie obniżają poziom glukozy we krwi. Co więcej, ziele rutwicy wykazuje również m.in. działanie przeciwzapalne i przeciwwirusowe;

– zawiera pochodne guanidyny oraz sole chromu, które skutecznie obniżają poziom glukozy we krwi. Co więcej, ziele rutwicy wykazuje również m.in. działanie przeciwzapalne i przeciwwirusowe; owoc jałowca pospolitego – pozwala obniżyć poziom cukru we krwi nawet o 35%. Jest to związane z wysoką zawartością wpływających na poziom glikemii związków, do których zaliczamy m.in. garbniki katechinowe, sole mineralne, seskwiterpeny i flawonoidy;

– pozwala obniżyć poziom cukru we krwi nawet o 35%. Jest to związane z wysoką zawartością wpływających na poziom glikemii związków, do których zaliczamy m.in. garbniki katechinowe, sole mineralne, seskwiterpeny i flawonoidy; nasiona kozieradki pospolitej – zwiększają wrażliwość tkanek na insulinę oraz zmniejsza wchłanianie cukrów z pożywienia.

Aby obniżyć poziom cukru we krwi, można również stosować owocnię fasoli. Dostarcza ona do organizmu pochodne guanidyny, sole chromu oraz inne związki, które przywracają równowagę węglowodanową, skutecznie redukując zbyt wysoki poziom glukozy we krwi, a także mają właściwości moczopędne. Inne zioła na cukrzycę to np.: gorzki melon, korzeń cykorii podróżnik, liść czarnej jagody, liść pokrzywy, liść szałwii oraz korzeń mniszka lekarskiego.

Zioła na cukrzycę cieszą się dużą popularnością wśród osób borykających się z tą chorobą, a także zagrożonych rozwojem cukrzycy. Można je kupić w większości aptek i w sklepach zielarskich nie tylko w formie suszu, ale także w postaci wygodnych do stosowania tabletek. Warto pamiętać, że zioła na cukrzycę powinny stanowić uzupełnienie terapii cukrzycy i nie mogą zastąpić leczenia metodami tradycyjnymi.

