Domowe sposoby na opuchliznę i oparzenia słoneczne. Sprawdź, jak zrobić okład z sody oczyszczonej

Soda oczyszczona to węglan sodu (inna nazwa kwaśny węglan sodu). Substancja ta jest dość powszechnie wykorzystywana w medycynie naturalnej w celu łagodzenia różnych przykrych przypadłości. Najczęściej robi się z niej kompresy. Na co mogą pomóc okłady z sody oczyszczonej? Czy naprawdę są skuteczne? Co na ich temat „mówi” medycyna konwencjonalna? Przekonaj się.

Okład z sody oczyszczonej dobry na opuchliznę

Okład z sody oczyszczonej może okazać się pomocny w łagodzeniu opuchlizny, obrzęku i zaczerwienienia skóry, na przykład w sytuacji użądlenia lub ukąszenia przez owady (meszki, komary etc.). Jak wskazuje Paweł Grzesiowski w rozmowie z TVN24, kompres przygotowany na bazie węglanu sodu łagodzi również uczucie świądu poprzez blokowanie wydzielania histaminy, która odpowiada za powstawanie tych dolegliwości.

Jak przygotować okład z sody oczyszczonej na opuchliznę? Wystarczy rozpuścić łyżeczkę węglanu sodu w szklance wody i namoczyć w powstałym roztworze, a następnie przyłożyć go w bolące miejsce i pozostawić na skórze przez około 15-20 minut. W razie konieczności zabieg można powtarzać. Taki kompres dobrze się sprawdza również w łagodzeniu obrzęków spowodowanych odczynem poszczepiennym, skręceniem lub zwichnięciem kostki.

Okład z sody oczyszczonej a poparzenia słoneczne

Okład z sody oczyszczonej można zastosować także w przypadku oparzeń wywołanych nadmierną ekspozycją na światło słoneczne. W tym ceku wymieszaj jedną łyżkę sody oczyszczonej z niewielką ilością wody (5 łyżek) aż do uzyskania konsystencji pasty. Nałóż tak przygotowany preparat na zaczerwienioną skórę i pozostaw na około 20 minut. Następnie dokładnie spłucz wszystko wodą. Inne rozwiązanie pomocne przy oparzeniach to kąpiel w wodzie z dodatkiem węglanu sodu (potrzebna jest jedna czwarta filiżanki sody). Pamiętaj, że wymienione wyżej sposoby znajdują zastosowanie przy łagodnych zmianach skórnych.

Kiedy zgłosić się do lekarza?

Pamiętaj, by nie stosować sody oczyszczonej na otwarte rany. W przypadku gdy obrzęk (zaczerwienienie) skóry się powiększa lub występują inne niepokojące objawy, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Należy też mieć na uwadze, że węglan sodu może podrażniać wrażliwą skórę i ją wysuszać, prowadząc do nasilenia przykrych dolegliwości. Dlatego nie wykorzystuj substancji w zbyt dużych stężeniach i nie trzymaj zbyt długo okładów z węglanu na skórze.

