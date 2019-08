Krótkotrwałe stany lękowe mogą być dla ciebie dobre. Dlaczego?

Lęk wraz ze stresem mogą wzbogacić układ krążenia o pewne ilości adrenaliny, usprawnić oddychanie, spowolnić trawienie i poprawić wzrok. Jednak dotyczy to wyłącznie stanów krótkotrwałych. Chroniczny stres i nieuzasadniony niepokój mogą być niezdrowe z wielu przyczyn.

Korzyści z lęku. Dziwne? A jednak

Nie można przejść przez życie bez stresujących sytuacji, które nierzadko napawają również lękiem. Eksperci w dziedzinie zdrowia psychicznego twierdzą również, że nie każdy by tego chciał. Chroniczny stres jest zwykle przedstawiany w złym świetle. Nie bez powodu. Choroby serca, cukrzyca, obniżone libido, problemy żołądkowo-jelitowe oraz zakłócenia snu i apetytu to tylko niektóre spośród problemów, jakie może powodować długotrwały stres oraz stany lękowe.

W 2018 r. naukowcy z Harvardu poinformowali, że osoby z wysokim poziomem kortyzolu, czyli hormonu stresu, radziły sobie gorzej w testach pamięciowych.

Jennifer Wegmann, która uczy zarządzania stresem w Decker School of Nursing na Uniwersytecie Binghamton dodała, że umiejętność wykorzystania stresu w pozytywny sposób może nie tylko pomóc złagodzić negatywne objawy, których doświadczają ludzie, ale także poprawić samopoczucie, zwiększyć produktywność i wpłynąć na rozwój osobisty.

Stres wyrządza szkodę, gdy przekracza poziom, który dana osoba może znieść, a najlepiej – wykorzystać do budowy siły psychicznej. Tak poinformowała dr Lisa Damour podczas dorocznej konwencji APA w Chicago. Dodała także, iż ważne jest, aby psychologowie dzielili się wiedzą na temat stresu z szerokim gronem odbiorców.

Lęk również ma swój cel. Damour przyrównała lęk do wewnętrznego systemu alarmowego, który ostrzega nas przed zagrożeniami zarówno zewnętrznymi – takimi jak kierowca skręcający z pasa obok – jak i wewnętrznymi – na przykład gdy zbyt długo zwlekaliśmy i nadszedł czas na rozpoczęcie pracy.

Lęk staje się niezdrowy, gdy wywoływany przez niego alarm nie ma sensu. Czasami ludzie czują niepokój bez żadnego powodu. W innych przypadkach sygnał alarmowy jest całkowicie nieproporcjonalny do zagrożenia, na przykład gdy uczeń ma atak paniki z powodu niewielkiej kartkówki.

Stan alarmowy

Charley Melson, dyrektor wykonawczy ds. programu leczenia uzależnień Praxis w firmie Landmark Recovery w Louisville oraz licencjonowany profesjonalny doradca kliniczny poinformował, że ciało wyrzuca adrenalinę do krwiobiegu pod wpływem stresu. To powoduje reakcje fizjologiczne, które obejmują wzmożone oddychanie i przepływ krwi, wolniejsze trawienie i poprawę widzenia.

Kevon Owen, psychoterapeuta kliniczny, porównał lęk do kofeiny, która zwiększa energię oraz poprawia czujność i czas reakcji. Zauważył, że zażywanie kofeiny może również nasilać lęk. Stres z kolei jest sposobem na ustalenie priorytetów i organizację zadań, które należy wykonać. Te rzeczy nie są negatywne, dopóki nie zakłócają ani nie zakłócają właściwej motywacji lub nie zaczynają powodować negatywnych udręk psychicznych lub fizycznych.

Stres i lęk jako motywatory

Melson stwierdziła, że umiarkowany stres może być wykorzystywany przez studentów jako forma motywacji do osiągania celów i dotrzymywania terminów. Podobnie może pomóc zachować czujność i koncentrację, działając prawie jak przypływ adrenaliny. Może nawet poprawić pamięć w niektórych sytuacjach.

Mary Joye, licencjonowany doradca ds. zdrowia psychicznego w Winter Haven Counselling na Florydzie powiedziała, że lęk jest cudownym motorem do osiągania celów. Jest również dobry dla uzyskania przewagi w sporcie. Utrzymuje cię w pionie, o ile nie wymyka się spod kontroli. Pomaga ćwiczyć, uczyć się i ogólnie motywować.

Inna Leiter, licencjonowany psycholog kliniczny w Centre for Cognitive Behavioural Therapy in Media, Pennsylvania, zgodziła się z tym. Jak wspomniała, ​​prawo psychologii Yerkesa-Dodsona podaje, że wydajność poprawia się wraz z pobudzeniem fizjologicznym lub psychicznym, ale tylko do pewnego stopnia. Później wydajność zaczyna spadać.

Różne zadania przy tym wymagają różnych poziomów pobudzenia. Zadania o wysokiej intensywności intelektualnej często wymagają niższego poziomu stresu w celu uzyskania optymalnej wydajności ze względu na potrzebę skupienia, podczas gdy zadania wymagające dużej wytrwałości (takie jak bieganie w maratonie) można najlepiej wykonywać dzięki wyższym poziomom stymulacji.

