Czy na skutek epidemii COVID-19 gorzej oceniamy swój wygląd? Oto odpowiedź naukowców

Pewnie większość osób nie siedziałaby z własnej woli przed lustrem kilka godzin dziennie. W czasie pandemii jednak bardzo często rozmawiamy ze współpracownikami czy rodziną przez wideoczaty, więc trudno patrzenia na siebie uniknąć. Wszystkie zmarszczki, pryszcze i inne niedoskonałości są doskonale widoczne. Czy w jakiś sposób to na nas wpływa?

COVID-19 a zadowolenie z własnego wyglądu

Jak wykazało badanie, większość kobiet (ponieważ tylko panie brały udział w ankiecie) nie ocenia swojego wyglądu teraz inaczej niż przed czasami COVID-19. W ankiecie wzięło udział 438 kobiet, ponieważ to one częściej niż mężczyźni zgłaszają, że nie są zadowolone z tego, jak wygląda ich ciało. Uczestniczki miały od 18 do 70 lat, jednak powyżej 55. roku życia było tylko 5 procent pań.

Kobiety musiały określić, jak często rozmawiały przez wideoczaty przed pandemią i w trakcie jej trwania oraz z kim rozmawiają: przyjaciółmi, współpracownikami, rodziną itp. Oceniono również, jak często kobiety porównują się z innymi osobami i określono ich poziom samouprzedmiotowienia, czyli postrzegania własnego ciała z pozycji obserwatora. Zapytano je również wprost, jak bardzo są (lub nie) zadowolone ze swojego wyglądu.

Okazało się, że liczba godzin, jaką spędzasz w ciągu dnia przed kamerą nie ma wpływu na to, że zmienisz ocenę własnego wyglądu. Zazwyczaj. Wśród osób, które już wcześniej negatywnie oceniały swój wygląd i miały wysoki poziom samouprzedmiotowienia, ta samoocena po rozmowach wideo trochę się pogorszyła. Jednak nieznacznie. Autorzy i autorki badania mają w przyszłości zamiar przyjrzeć się, czy tak samo wygląda ta kwestia wśród mężczyzn.

Czytaj też:

Akceptujesz swoje ciało? Łatwiej osiągniesz inne cele