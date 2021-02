Psychologowie: Tak sobie poradzisz z poczuciem bezproduktywności w czasie pandemii

Przed pandemią: terminarz wypełniony po brzegi, cały dzień zaplanowany od rana do wieczora, a w czasie lockdownu – prawie nic do zrobienia, siedzenie przez większość czasu w domu. Brakuje ci motywacji do ćwiczeń, do pracy, do spotkań ze znajomymi. Niby chcesz to zrobić, ale po prostu siedzisz przed komputerem. Nie martw się jednak, nie jesteś w tym sam. Trudno też działać na dotychczasowych wysokich obrotach, jeśli ma się w domu dzieci podczas nauki zdalnej i małżonka obok 24 godziny na dobę. Albo jeśli się mieszka samemu. Co więcej, żyjemy w kulturze, według założeń której im więcej pracujesz, tym bardziej zmotywowany, zaangażowany jesteś. Tymczasem okres pandemii może być doskonałą okazją do wyhamowania, uspokojenia wyczerpanego układu nerwowego.

Pandemia ci nie służy? Nic dziwnego!

Julia, 33-letnia pani handlowiec zwierza się, że cały czas myśli o tym, co powinna była osiągnąć w roku 2020, a tak naprawdę żaden z jej planów nie wypalił. Obecnie nawet obowiązki domowe, takie jak odkurzanie czy gotowanie stają się dla niej nie lada wyzwaniem. Nie ma motywacji i zapału do pracy, nie poznaje tej osoby siedzącej cały czas na kanapie. Czuje się mniej wartościowa niż wcześniej.

Psychoterapeuta Noel McDermott zauważa, że nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ traktujemy siebie surowiej niż w czasach początku pandemii. Wtedy byliśmy w stanie chociaż podziwiać siebie za próby radzenia sobie z nową sytuacją, teraz już ten czas zamknięcia wydłuża się na tyle, że trudniej nam w niej w stanie pełnym motywacji wytrwać. Co więcej, jesteśmy zwierzętami społecznymi, a możliwość tego udziału w życiu społecznym nam w wielu aspektach odebrano.

Jak zaznacza Suzy Reading, specjalistka w zakresie pracy w akceptacji samego siebie, musimy dać sobie pozwolenie na to, że jesteśmy tylko jedną omylną jednostką. Nie mamy zasobu tuzina osób w jednym człowieku, więc warto zmienić swoje oczekiwania, pogodzić się ze swoimi niedoskonałościami, brakiem kompetencji w niektórych dziedzinach. W przebrnięciu przez dany dzień pomoże zachęcająca rozmowa z samym czy samą sobą, wyjście na spacer, a nawet przemyślenie planów na czas już po pandemii. No bo przecież nic dziwnego, że gorzej funkcjonujemy, jeśli nasze wakacje, plany zawodowe, rodzinne ciągle się przesuwają w czasie, nie możemy spotkać się w większej grupie znajomych. Psychologowie mają też kilka rad, jak próbować sobie z tą sytuacją poradzić.

Jak radzić sobie z poczuciem bezproduktywności?

Normalizuj swoje uczucia

Nie są one niczym rzadkim. Warto więc o nich porozmawiać z innymi, choćby przez telefon czy Zoom, zwłaszcza że bardzo prawdopodobne jest, że mierzą się z tym samym.

Ćwicz uważność

Postaraj się z całych sił skupić swoją uwagę na chwili obecnej. Mogą ci w tym pomóc ćwiczenia oddechowe, spacery na świeżym powietrzu, a nawet spisanie swoich myśli w pamiętniku – wszystko, co pomoże ci się otrząsnąć z wewnętrznego chaosu.

Szukaj chwil radości

Tam, gdzie możesz przy obecnych ograniczeniach. Może to być powolny sobotni poranek, oglądanie filmu, wirtualne spotkania z przyjaciółmi czy nawet wydłużony spacer z psem. Pomyśl o tym, co sprawia ci przyjemność i zrób to. Nie pracuj dłużej niż przed pandemią, weź urlop choćby po to, by po prostu odpocząć.

Staraj się spędzać mniej czasu w social mediach

Uważnie korzystaj z mediów społecznościowych, pomyśl o tym, czy osoby, z którymi rozmawiasz, które obserwujesz, sprawiają, że czujesz się dobrze? Uwolnienie się od tych, którzy cię męczą, dołują, pozwoli zyskać czas na pielęgnowanie innych relacji, a to one, jak donoszą różne badania, są źródłem największej satysfakcji w życiu.

Nie bądź tak wymagający wobec samego siebie

Nie chodzi o to, by było perfekcyjnie, ale wystarczająco dobrze. Bądź dla siebie miłym wewnętrznym głosem, bo to naturalne, że konieczność zadbania o wiele spraw w czasie pandemii to nie najłatwiejsze zadanie.

