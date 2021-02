Nie masz motywacji do pracy? Sprawdź, jak to zmienić!

Z jednej strony – nie masz motywacji, by zająć się pracą, z drugiej – cały czas się o nią martwisz. Wstajesz późno, od razu siadasz do komputera, zanim staniesz się bardziej wydajny minie trochę czasu. Cenisz sobie jednak swoją pensję (a jeśli nie cenisz, to jest ci po prostu potrzebna) i nie chcesz zatrudnienia stracić. Jak więc przekonać siebie do pracy po tych 8 godzin dziennie? Wszystkie poniższe rady pochodzą od Eleanor Gordon-Smith, dziennikarki „The Guardian” i etyczki obecnie wykładającej na Princeton University.

Jak zmienić swoje nastawienie do pracy?

Odpowiedź zależy od tego, dlaczego chcesz to nastawienie zmienić. W scenariuszu pierwszym jesteś w sytuacji, gdy naprawdę grozi ci utrata pracy, więc tutaj bardziej chodzi o zmianę zachowania niż samej postawy. Co możesz zrobić? Zainstalować na komputerze oprogramowanie blokujące rozpraszacze uwagi, schować telefon gdzieś poza zasięgiem wzroku. Zacznij pracę z samego rana, a kiedy skończysz, sprawdź, ile dokładnie czasu ci zajęła. Może zmotywuje cię to, że możesz ją skończyć szybciej, kiedy skupiasz się wyłącznie na niej. Sama perspektywa utraty źródła dochodu działa motywująco, czasem jednak potrzebna jest pomoc specjalisty – pod tym, co nazywamy lenistwem kryją się bowiem inne problemy.

W scenariuszu drugim chcesz, aby coś się zmieniło, ponieważ przez twoją nieobowiązkowość inni mają więcej pracy. Staraj się więc nie zapominać o tej wiedzy, otwierając kolejne okna przeglądarki. Możesz też zmienić swoje hasło na imię zmęczonego rodzica z twojego zespołu, którego dodatkowo obciążasz pracą lub przyklej na komputerze kartki z imionami wszystkich osób, które z powodu twojego braku motywacji pracują więcej i dłużej.

Trzeci scenariusz jest najpowszechniejszy i realizuje się wtedy, gdy tak naprawdę świat zewnętrzny nie widzi twojej wewnętrznej walki: wszystkie zadania wykonujesz na czas, choć czasem trudno ci to wszystko zorganizować. Jeśli tylko udaje ci się swoje obowiązki wykonać szybciej niż teoretycznie powinno ci to zająć, nie ma w tym nic złego. Nie musisz spędzać w pracy 50 godzin tygodniowo, skoro udaje ci się zrealizować wszystkie zadania w mniejszym przedziale godzinowym. Dlatego, zamiast siedzieć bezczynnie z zaciśniętymi szczękami przed komputerem i się denerwować, lepiej poświęć ten czas na coś innego, bardziej relaksującego. Włączony komputer możesz zostawić w tle, gdy ktoś chciał się z tobą skontaktować, ale pamiętaj, że twoja praca została już wykonana.

