Jak pozostać zmotywowanym zawsze – nawet w czasie pandemii?

Teraz, gdy koronawirus rozprzestrzenia się na całym świecie, może być trudno znaleźć motywację do wyznaczania i osiągania celów, zwłaszcza gdy przyszłość jest niepewna. Z powodu ograniczeń niektórych działań, są cele, których nie można osiągnąć. Ale mimo to może to być idealny czas do pracy nad sobą.

Masz okazję poświęcić więcej czasu na ćwiczenia na świeżym powietrzu, na książkę, którą chciałeś przeczytać, a nie miałeś czasu, lub przeorganizować strych. Jeśli twoim celem było zdrowsze odżywianie, możesz teraz skoncentrować się na uczeniu się, jak przyrządzać domowe posiłki zamiast skłaniać się ku słodkim przekąskom.

Chociaż trudno jest znaleźć i utrzymać motywację do przyzwyczajenia się do czegoś, eksperci mają pewne motywacyjne sekrety, które pomogą osiągnąć cele nawet najbardziej zatwardziałym osobom.

Znajdowanie motywacji

Typowa rada dla osób poszukujących motywacji to „pamiętaj o nagrodzie”, która przypomina o twoim finalnym celu. Jednak ostatnie badanie wykazało, że sekretem do osiągnięcia tego celu może być skupienie się najpierw na wysiłku, a dopiero później na nagrodzie.

– Nagrody nie zawsze są wystarczające, ponieważ kiedy przechodzimy od decyzji do zrobienia czegoś, nasze priorytety się zmieniają – powiedziała Agata Ludwiczak, główna autorka badań i pracownik naukowy z Queen Mary University of London. – Podejmując decyzję, koncentrujemy się na nagrodach. Realizując akcję, zwracamy uwagę na wkładany wysiłek. Jeśli wysiłek jest większy, niż się spodziewaliśmy, możemy zrezygnować z zadania, uznając, że nie warto go wykonywać.

Aby zbadać związek między wysiłkiem a nagrodą, badacze polecili uczestnikom ćwiczenie wysiłku fizycznego (obsługa joysticka) oraz formę wysiłku umysłowego (rozwiązywanie równań matematycznych). Zaproponowano im również kombinacje małego lub intensywnego wysiłku oraz dużych lub małych nagród finansowych i poproszono o wybranie, którego wariantu chcą spróbować.

Badanie wykazało, że chociaż uczestnicy wybierali duży wysiłek i wysoką nagrodę finansową, ich wyniki ostatecznie zależały od wysiłku, który musieli włożyć, a nie od początkowego pragnienia tej nagrody. Autorzy wysuwają hipotezę, że części mózgu zaangażowane w percepcję nagrody wydają się być szczególnie aktywne podczas wyboru, ale mniej aktywne podczas wykonywania.

Aby zwalczyć tę tendencję i osiągnąć cel, wyniki badania sugerują następujące dwa kroki: po pierwsze, obierając cel, zastanów się, ile pracy wymaga każda opcja, abyś był mentalnie gotowy na dany stopień trudności. Po drugie, kiedy zaczyna być ciężko, gdy pracujemy nad naszym celem, powinniśmy skupić się na końcowej nagrodzie, a nie na wysiłku. Wyobrażenie sobie nagrody w tych momentach może pomóc ci przejść przez ten ciężki moment, kiedy potrzebujesz pomocy.

Na tym etapie może również działać rozproszenie uwagi: oderwanie się od wysiłku i skupienie się na czymś innym, lub przyznanie sobie niewielkich nagród.

– Niektóre osoby już intuicyjnie wdrażają tę radę: słuchają muzyki podczas nauki lub ćwiczeń, co daje rozproszenie i natychmiastowe korzyści – powiedziała Ludwiczak.

Podtrzymywanie płomienia

Po tym, jak w końcu osiągniesz swój cel, nowe problemy życiowe mogą utrudnić pozostanie na dobrej drodze i przypominać, dlaczego przede wszystkim zacząłeś dążyć do celu.

Jeśli osiągnąłeś cel w zakresie zdrowego odżywiania, nauka mówi, że zdrowa dieta może pomóc ci pozostać zmotywowanym przez zmniejszenie stanu zapalnego w ciele. Stwierdzono, że stan zapalny ma wpływ na układ dopaminowy w mózgu, który determinuje motywację i sposób, w jaki mózg postrzega wartość wysiłku w dążeniu do nagrody, zgodnie z raportem z 2019 r.

Uwolnienie dopaminy wywołuje uczucie satysfakcji i nagrody, które motywują do powtarzania określonego zachowania.

Stan zapalny może wpłynąć na dopaminę poprzez zubożenie enzymu zwanego BH4, który pomaga regulować funkcje serca, mózgu, jelit i układu rozrodczego, a także jest niezbędny do syntezy dopaminy.

Jednak wówczas nagroda nie staje się mniej cenna lub pociągająca. Chodzi o to, że zapalenie może zmniejszyć ilość wysiłku, jaki mózg popełnia, zwiększając postrzegany koszt samego wysiłku. W takim przypadku motywacja staje się mniej związana z kwestią preferencji, a bardziej z postrzeganą zdolnością.

Żywność, która może zwiększyć poziom dopaminy, obejmuje migdały, banany, awokado, jajka, ryby, fasolę i kurczaka. Ponadto duża ilość snu dobrej jakości czy słuchanie muzyki też mogą być pomocne.

