Kim jest altruista? Zachowania, cechy charakterystyczne, przykłady altruizmu

Altruista to osoba, która ponad własne dobro przekłada dobro innych. W każdej chwili jest gotowa nieść pomoc, nie oczekując za to nic w zamian. Czy w dzisiejszym, zjedzonym przez konsumpcję świecie, jest jeszcze miejsce dla altruizmu?

Co to jest altruizm?

Altruizm to postawa, charakteryzująca się gotowością do poświęceń na rzecz innych ludzi. Przeciwstawia się ją egoizmowi, a jej cechą charakterystyczną jest dobrowolność – dobrowolne niesienie pomocy innym jednostkom.

Pojęcie to wprowadził August Comte w pierwszej połowie XIX wieku. Zgodnie z jego definicją dotyczyło ono ludzi, ale dziś rozszerza się je również na inne gatunki biologiczne. U niektórych gatunków zwierząt zaobserwowano altruistyczne zachowania, np. słonie potrafią nieść pomoc rannym braciom albo tym, którzy wpadną w pułapkę, pszczoły opiekują się swoimi siostrami.

Kim jest altruista?

Altruista to osoba, która całkiem bezinteresownie i bez żadnych oczekiwań pomaga innym ludziom. Nie robi tego dla poklasku, nie oczekuje zapłaty ani podziękowań. Altruistą nie będzie więc osoba, która za przysługę oczekuje przysługi, ale taka, która zrobi coś dla drugiego człowieka z czystej dobroci serca, np. podwiezie koleżankę na pociąg, zrobi zakupy sąsiadce, odbierze koleżance córkę z przedszkola.

Przykłady zachowań altruistycznych

uczestnictwo w wolontariacie

pomoc koledze w pracy

pomoc koleżance w nauce

pożyczenie samochodu potrzebującemu koledze (np. na wizytę do lekarza)

zrobienie zakupów sąsiadowi

podwiezienie znajomego na autobus/pociąg

odebranie sąsiadce leków z apteki

popilnowanie dziecka znajomych

wniesienie mebli sąsiadowi, robiącemu remont

Przykłady takich zachowań można mnożyć. Jest ich mnóstwo, jeśli tylko otworzymy się na innych ludzi.

Altruizm okiem ewolucji

Co ciekawe, zgodnie z teorią ewolucji altruizm nie ma racji bytu. Można założyć, że każdy człowiek, który odda swoją rację żywnościową innej osobie i w ten sposób pozbawi się pożywienia, działa nieracjonalnie. Ewolucja jest bezwzględna i eliminuje taką jednostkę – zgodnie z nią zawsze wygrywa ten, kto jest silniejszy, kto nie kieruje się impulsami.

Patologiczny altruizm

Jak każda postawa, tak i altruizm może przybrać patologiczną postać. W jaki sposób? Zaburzonym altruikiem będzie... pracoholik, któremu szef ciągle dokłada zadań do wykonania, a któremu pracownik nie chce odmówić. Pracuje więc po nocach, poświęca swój prywatny czas i zdrowie, by pomóc przełożonemu, np. dokończyć projekt.

Za zaburzoną uznamy też osobę, która ze współczucia pomaga osobie uzależnionej sięgać ponownie po substancje, które wpędziły ją w nałóg, np. dostarczy alkohol czy leki. To nie jest pomoc, ale działanie destrukcyjne.

Nałogowe przygarnianie zwierząt, których nie jesteśmy w stanie utrzymać i którymi nie możemy się zaopiekować również będzie przykładem patologicznego altruizmu.

Czy w XXI wieku altruizm jest możliwy?

Dziś coraz rzadziej spotykamy się z przejawami zachowań altruistycznych. Współczesny świat jest egoistą i oczekuje od nas właśnie takiego postępowania. Powinniśmy skupiać się na sobie, rozwijać siebie i swoje pasje: być fit, znać języki, ciągle zdobywać nowe umiejętności. Łatwo się w tym wszystkim pogubić, stracić równowagę i zapomnieć o tym, że obok nas żyją inni ludzie.

Trzeba podkreślić, że zachowania altruistyczne zależą od nas samych. Warto więc czasem zwolnić i rozejrzeć się dookoła. Może zamiast oglądać kolejny odcinek serialu warto poświęcić czas na rozmowę z koleżanką, która ma problemy? Albo zadzwonić do rodziców i zapytać, czy nie trzeba im zamówić zakupów online? Ugotować rosół chorej przyjaciółce i podrzucić jej w słoiku pod drzwi albo zapukać do sąsiadów i zapytać, jak się czują w okresie pandemii? Takie drobne gesty są w stanie dużo zmienić. To one przecież składają się na naszą codzienność i szerzej – budują nasze życie.

